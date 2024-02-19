外資賣超110億 專家：多空分水嶺是它 主流聚焦4族群

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資賣超110億 三大法人2/19賣超台股92億元

外資等三大法人周一（2/19）合計賣超台股92.66億元。包括外資與陸資賣超110.7億元；投信法人賣超1.34億元；自營自行買賣部分係買超30.43億元，避險部分係賣超11.05億元，合計單日買超19.38億元。

（工商時報 數位編輯）

台股終場上漲28點站穩18600點 台積電跌5元

台股今天開低，早盤下探18561.04點，盤中買氣進場拉抬，激勵指數終場上漲28.55點，以18635.80點作收。盤面上，台積電、AI人工智慧族群熄火，資金轉向金融、鋼鐵等族群布局。

台股今天開低走高，終場上漲28.55點，收在18635.80點，漲幅0.15%，成交值新台幣3674.82億元。

電子股今天表現熄火，權值股台積電終場下跌5元，收在678元，跌幅0.73%；聯發科下跌7元，收在963元，跌幅0.72%；AI指標股盡墨，技嘉、奇鋐終場分別下挫3.81%、4.71%。

美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）上週跌幅近2成，牽動概念股麗臺開盤打落跌停102.5元，但尾盤買氣湧現，激勵麗臺翻紅，終場收在123.5元，上漲10元，漲幅8.81%。

盤面上受到資金青睞的族群，還有金融、鋼鐵、電機機械、電器電纜等類股，終場分別上漲0.98%、1.44%，1.84%及1.12%。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今天在高檔震盪，且觀察資金有從AI強勢股轉移到落後補漲的中小型個股趨勢，顯示AI概念股在農歷年前後的漲幅有過熱趨勢，短線進入拉回整理，靜候輝達（NVIDIA）等大廠公告財報及展望，為中長期發展增添動能。

(中央社)

盤後》小蝦米逆轉勝 專家：「這點」未破前都強勢

中小型股及傳產挺身力抗AI股回檔，台股指數收紅！近期成為全球矚目AI大飆股的美超微在上周五戲劇性踢到鐵板，早盤衝高後，收盤大跌20%作收，近期跟著美超微及Nvidia等AI相關題材連番飆漲的AI股也在今天明顯承壓。

包括：技嘉(2376)、緯創(3231)、廣達(2382)、散熱廠奇鋐(3017)、健策(3653)及雙鴻(3324)、銅箔基板廠台光電(2383)及台燿(6274)、PCB廠金像電(2368)今天都遭逢賣壓震盪劇烈，台積電(2330)、股王世芯-KY(3661)、力旺(3529)、聯發科(2454)、智原(3035)、信驊(5274)、M31(6643)，以及神盾(6462)集團等半導體股也走弱，安國(6785)更以跌停作收。

農曆年前強勢的折疊手機概念股富世達(6805)、兆利(3548)、新日興(3376)同步收低，新日興及富世達股價以跌停板作收，強勢股漲多拉回，資金轉向點火落後補漲股，鉅邁(8435)、創業家(8477)、鑫科(3663)、合正(5381)、信音(6126)、建通(2460)、蔚華科(3055)、均華(6640)、東和(1414)、旭然(4556)、揚智(3041)、宏捷科(8086)、永捷(4714)、熒茂(4729)、聯昌(2431)、永崴投控(3712)、光聖(6442)、鼎基(6585)及弘憶股(3312)相伴攜手漲停，帶動台股指數開低收紅，成交量則因追高意願不足略為萎縮，終場加權股價指數約18635.8點，上漲28.55點，成交量為3674.82億元；OTC指數為245.11點，上漲1點，成交量為1146.7億元。

今天上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.16%，其次是電機類股及光電類股，分別上漲1.84%及1.68%；表現較差者為電腦設備類股、半導體類股及紡織類股，其中電腦週邊類股下跌1.47%，半導體類股下跌0.52%，資訊服務類股小跌0.07%；上櫃部分，表現最佳為化工類股、上漲2.2%，表現最差為文創類股、下跌1.15%。

就技術面來看，今天台股在美股漲多拉回，且AI股漲多拉回下，指數開低，不過逢低買盤不弱，盤中指數翻紅，終場上漲28.55點，以18635.8點作收。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股新春開紅盤2月15日跳空突破，缺口位置在18115-18550點，此缺口位置剛好是周線大底的突破位置，以型態觀點來看，這缺口相當重要，有機會成為強而有力的突破缺口。

搭配台股四大金剛台積電、聯發科、大立光和富邦金也呈現周線大底格局，未來大盤18500點將成重要支撐，未跌破前都是強勢。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，台股龍年開紅盤首周大漲作收，儘管部分指標股及AI概念題材短線漲多出現震盪，不過預期半導體供應鏈、其他產業供應鏈之庫存調整結束，庫存在農曆年後可望陸續回補，加上景氣開始回升、AI需求與趨勢明確，將持續挹注基本面動能，並吸引資金回流台股。

因此對台股後市表現並不看淡，若遇市場回檔可持續留意報導體、AI PC及伺服器等業績受惠題材個股，以及隨各大廠紛紛投入研發AI晶片受惠的IC設計產業供應鏈。

鄭文賢表示，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察；台股短線雖上上下下，但指數中期仍看好，持續盤堅看法不變，目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括晶圓代工、IC設計、AI伺服器和矽智財等；熱門次產業輪動，包括軸承、重電、AI PC、光通訊、散熱、電子五哥等。

（時報資訊 張漢綺）