國內現今年首例麻疹本土病例 個案去過這家藏壽司

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疾病管制署19日公布，今年國內首例麻疹本土病例，為北部30多歲男性，2月12日發燒，次日因發燒未退至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，2月15日因發燒且出現紅疹，再次至醫院急診後，經通報檢驗確診，當日即安排入住隔離病房，目前續於隔離病房住院中。

疾管署表示，因個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源調查中。衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，將持續追蹤接觸者健康情形、調查個案於醫院就醫及其他公共場所之接觸者，並積極進行相關防治工作。

疾管署表示，目前掌握接觸者為同住家人4人、非同住家人2人、就醫接觸者193人，共計199人，最晚監測至3月4日。另個案可傳染期間的2月11日下午這2點～3點半有到藏壽司竹北文興店公共場所活動史，提醒曾於這個時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（至2月29日），如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署說明，我國自2020年迄今，累計共4例麻疹病例，年齡為20至30多歲，2例為本土病例，2例為境外移入病例（感染國家為泰國及土耳其各1例），最近一例本土病例為2022年9月確診。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。