隱形眼鏡新兵上陣 望隼今年營收獲利拚續創新高

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隱形眼鏡新兵上陣，望隼（4771）最快3月掛牌上市。該公去年前三季EPS已達7.25元，董事長黃修權表示，隨著新品接續動能外，矽水膠鏡片今年將陸續完成在大陸、日本、美國取證作業，可望為營收再推新高。

望隼主要從事軟式拋棄型隱形眼鏡的研發、製造及銷售。近幾年快速逆襲日本及中國隱形眼鏡市場，與各地的品牌商共同成長，更在美國市場推出運動專用隱形眼鏡產品，創造營運成長的另一卸能。

望隼專攻拋棄式隱形眼鏡新產品開發及承接國內外隱形眼鏡品牌商的ODM業務，產品銷售區域目前以中國近六成、日本逾三成半為主要市場，而美國與歐洲亦已陸續完成藥證申請及上市銷售，配合擴展腳步，持續壯大布局。

黃修權表示，望隼的經營團隊具有光學廠及模具的背景優勢，在隱形眼鏡的市場上很早就看到機會，除了掌握最核心的研發實力、讓產品說話外，多年前就看好中國市場的隱形眼鏡滲透率尚低，而當地主要的隱形眼鏡供應仍依賴國際大廠，單價高、產品選項有限，因此，在台灣成立不久後，即前往中國設立子公司及產線；利用產品已在日本市場成功熱銷的認可與地位，及在中國當地就有生產據點的優勢，滿足中國線上品牌公司希望取得差異化產品又能快速交貨的需求，帶動快速成長的第二曲線。目前中國市場視隱形眼鏡為彩妝的一環，儼然是整體造型的要角，令隱型眼鏡成為民生消費剛性需求。

總經理石安進一步表示，為持續保持公司營運成長動能，望隼每1~2年推出新品，持續堆疊公司的競爭利基；除了三明治夾層製程法的美瞳片，領先市場開發出來的濾藍光鏡片及已上市的運動專用隱形眼鏡外，布局矽水膠材質鏡片、近視矯正鏡片、散光鏡片、多焦鏡片等差異化產品，以逐步推升營運前景。

目前望隼在穩紮穩打的產能擴張規劃下，2024年上半年月產能上看5,265萬片，為618購物節提前準備。

望隼2023年營收25.77億元，年增40.47％；2020~2022年度EPS分別為 2.94元、4.64元、6.02元，2023年前三季EPS更已達7.25元。

公司表示，在新品銷售上，今年在日本會有新的散光、多焦等產品上市台灣則會有第二代濾藍光新品、中國也會有高保濕材料之維他命B12＋玻尿酸、薄荷醇的新品上市；除了既有產品營運暢旺；新品接續動能外，矽水膠鏡片今年將陸續完成在大陸、日本、美國之取證作業，亦可望成為公司營收再推新高的重要關鍵。