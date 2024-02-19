竹市中小學校長會聚談創新 高虹安肯定科技翻轉教育

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新竹市政府19日於市府大禮堂召開112學年度第2學期中小學校長會議，與竹市54位中小學校長就當前各項重大教育議題集思廣益並凝聚共識，市長高虹安指數位科技結合教學是未來趨勢，「智慧好學、躍動新竹」推動1年來的成果屢獲教育部頒獎肯定，她並表揚各校專長項目及競賽成果。

會議首先邀請前教育部部長吳思華教授以「校長的創新經營」為題，進行專題演講，分享人文創新思考、AI智能教育、產業與競爭分析、知識經濟、創新與創造力。高虹安期許校長們將吳前部長分享的體悟啟發及感受帶回學校，融會貫通分享給同仁及師生，轉化成辦學的養分，讓竹市的教育更有競爭力。

高虹安提到市府團隊已完成「班班有冷氣」政策，緊接著繼續打造「新竹好學、安心就學」的優質校園，今年挹注4千萬元補助11校大型集會場所裝設冷氣，提供學校師生安全、舒適的集會場所，將積極爭取中央經費，持續推動校舍新建、整建、新建社區共讀站及通學步道等各項工程。

此外，竹市有國中小面臨增班但校舍不足狀況，高虹安責成教育處積極進行相關修法工作，1月底完成修正發布總量限制入學要點，學區劃分作業亦即將完成，也規畫8條安心通學專車路線，滿足孩子就學通勤需求。

高虹安說，數位科技結合教學是未來趨勢，「智慧好學、躍動新竹」推動一年來，逐步打造優質的智慧學習環境，推動教科書無紙化、生生用平板等教學模式，並建置大尺寸觸控螢幕，未來以每年800間逐步完成「生生用平板、班班有大屏、一師一載具」等目標，不只提升教師的數位結合課程教學能力，也有效提高師生間的互動頻率，帶動學童主動學習意願，並屢獲教育部頒獎肯定，要感謝各校校長的努力與奉獻。

教育處長陳金木表示，今年將規畫各項運動賽事、多元運動活動及課程，並爭取更多經費補助各校運動場地及周邊設施整建作業，建置竹市友善運動環境，帶動全民運動風氣，也勉勵各校校長秉持教育初衷、持續精進自我，共同打造屬於竹市的優質教育特色，攜手落實「新竹好學」城市願景。