明志科大產創研發吸睛 鏈結國際跨海合作

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明志科大展現了豐沛的研發實力，並致力培育務實創新的人才，該校連續七年榮獲教育部技職之光獎項，顯示其在技術人才培育領域卓越表現；明志科大更設立十大校級特色領域研究中心，除了重視研究外，也與產業界緊密聯繫，例如綠色能源研究中心與台塑新智能鎖定電池關鍵技術，進行長期合作推動全固態電池試量產線的開發，已具足實力讓該校成為業界產學研發的首選夥伴。 2023年產學合作總金額達1.93億元，每位教師平均96萬元，技術移轉案件達1,099萬元，逐步朝產學研發型科技大學的目標邁進。

明志科大不僅與國內企業緊密合作，更積極向海外擴展。今年已有14位學生赴美國Inteplast Group德州廠進行一年專業有薪的實務實習，研發處產學合作發展中心馮奎智主任在今年1月前往該公司工讀實習訪視，並深入討論進行國際產學合作的可行性；此外，明志科大與韓國科學技術院（KAIST）展開深化研究交流合作，KAIST在2024年QS世界大學排名名列第56名，是一所享有國際聲譽的科學技術研究機構，雙方機械系於2023年12月13日正式簽署合作備忘錄，將共同致力於綠色能源電池產業的研發，期待透過交換研究生或工程師的方式進行深度合作，進一步提升國際研發水平。

明志科大強調以學術研發為基礎推動產學合作，再透過與國際一流科研機構的交流，以及學者互訪，加上海外實習，來共同加速推動先進技術領域的發展與人才培育，期待鏈結海內外產業鏈平台，擘劃出明志科大在全球研發創新與技術落地的新局。