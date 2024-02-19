曾文、烏山頭水庫皆近7成滿 春耕用水無虞

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南部1期稻作已開灌1個月，曾文與烏山頭水庫在春節期間仍維持約7成滿，其中曾文水庫水位221公尺為歷史同期最高，水利署南區分署預估4月底前用水無虞，另曾文到南化水庫的聯通管線施工進度超前，可望在蔡英文總統卸任前完工啟用。

台南市曾文、烏山頭與南化3座主要水庫靠著去年下半年的西南氣流挹注雨水，不僅度過上半年水荒，曾文水庫去年11月仍維持滿水位，是建庫50年來紀錄，目前水位221.06公尺也是歷史同期最高。

嘉南平原的1期稻作1月下旬已開始耕種，將維持灌溉到5月左右。截至19日止，1期稻作已灌溉約1個月，曾文與烏山頭水庫平均蓄水率仍有69％，逼近7成，兩座水庫合計蓄水量4億907萬噸比近5年的同期平均值還多出1億7450萬立方公尺。

南化水庫19日蓄水率也有5成7，蓄水量5190萬立方公尺，相較近5年同期平均值增加148萬立方公尺。南區分署對春耕抱持樂觀，預估用水到4月底前沒問題，5月即可迎來梅雨季補充水量。

比起用水無虞，南化水庫與曾文水庫之間的聯通管線預計在今年中旬完工，平均工程進度達9成5，全長25.44公里已完工24.24公里，預計4月底即可試運轉通水至高屏攔河堰，台南3大水庫就此串聯使用，對未來的南部用水調度是更好消息。

原本預計6月底完工通水的聯通管線，南區分署樂觀能在5月20日前完工。