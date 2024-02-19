《金融股》國泰世華新加坡分行首簽綠色貿易貸款

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【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰世華新加坡分行深耕綠色金融，首度攜手新加坡永續能源領導企業Apeiron Bioenergy (Apeiron) 簽署綠色貿易貸款，額度將全數用於協助Apeiron製作再生航空燃料。

截至2023年底，國泰世華海內外永續授信餘額已達到611億元，盼透過多樣化金融服務，攜手客戶低碳轉型。新加坡為東南亞轉運樞紐及亞洲金融中心之一，近年推動「新加坡永續航空樞紐藍圖」以及航空業潔淨能源，相較於傳統航機燃料，永續航空燃料可望協助航空運輸業減少約80％碳排量，以提高能源管理效率目標。

Apeiron發展各項生物能源解決方案，營業據點橫跨10國，並擁有完整供應鏈，從回收廢棄原料生產生質燃料及終端產品，到倉儲、加工及生質燃料提煉等皆包含在內。自2017年起Apeiron已回收並供應超過6億公升由廢棄食用油製成生質柴油與再生柴油，其中包含永續航空燃料，累計已減少約180萬噸溫室氣體排放。此外，Apeiron亦恪守各項生態及社會標準，致力實踐生物能源產業的可追溯性原則，同時為確保Apeiron收益獲得妥善管理，更參酌亞太區貸款市場公會（APLMA）、貸款市場協會（LMA）以及貸款交易協會（LSTA）的綠色授信原則與架構，並獲得專業基金評鑑機構晨星永續評鑑認可。