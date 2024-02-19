百香果健康種苗量產技術出爐 出口商機可期

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百香果香甜酸滋味豐富，有「果汁之王」美名。為確保國內有健康種苗投產，種苗改良繁殖場費時二年，終於研發完成全球獨家「百香果組織培養苗」量產技術，重拾出口商機可期。

農業部種苗改良繁殖場發布完成百香果健康種苗技術研發資訊。

種苗改良繁殖場研究員文紀鑾今天告訴中央社記者，台灣這20、30年的百香果生產模式，都是用抗病力較好的「黃金百香果」砧木，接上紫百香果「台農1號」的接穗；但多年生作物易受病毒影響植株生長及果品品質，所以他投入「百香果組織培養苗」量產技術的研究，確保有健康種苗可用。

文紀鑾說，他將莖以單節扦插繁殖，並投入培養基配方的調製，放入玻璃培養器後，瓶口包覆的錫箔紙，既可讓空氣流通，又能阻隔菌進入，「百香果組織培養苗」因而得以在無菌環境下生長，確保百香果產業無病毒的母本植株接穗可使用。

不過實務上，不會直接從玻璃瓶取出組織培養苗嫁接使用。他說，農民會將無法在瓶內繼續生長的「百香果組織培養苗」，轉換到用32目網子圍起來，藉此阻隔昆蟲進入，繼續在沒有病毒的溫室內栽種，等到長出規模量的苗芽後，才作為嫁接取用。

文紀鑾補充，海外商機也可期，百香果產地不僅於國內，過往越南就是跟台灣進口百香果種苗，近年因為越南已能自產種苗，使得國產百香果種苗業者出口商機減少；但是越南仍做不出「百香果組織培養苗」量產技術，國產種苗業者恢復出口商機的潛力可期。

他說，有興趣的種苗業者可電（04）2582-5431，洽詢傳授此技術，以確保百香果種苗健康無虞；目前全台栽培面積高達682公頃以上，每年鮮果產量約1.1萬公噸，產值高達新台幣8億元，鮮食、製成果汁、烘焙糕點都廣受歡迎。