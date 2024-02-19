日本發布共同聲明 協助烏克蘭重建

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日本政府今天首度在東京都舉行官民協助烏克蘭重建的相關會議，並發布共同聲明，承諾從初期的緊急重建至經濟復興，日本將持續支援烏克蘭。

綜合朝日新聞、讀賣新聞報導，這場「日本與烏克蘭經濟復興推進會議」由兩國政府、日本經濟團體連合會（經團連）、日本貿易振興機構（JETRO）共同舉辦。

包含日本首相岸田文雄及烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）等兩國政府與企業相關人員在內，總共約300人參加了這場會議。

岸田今天上午在會議中發表演說時呼籲：支援烏克蘭「是投資未來」，並強調「朝著涵蓋農業、製造業、資訊業在內的第一級至第三級產業全面性經濟發展為目標，官民將團結一致強力支援」。

隨後發表的共同聲明中承諾「日本在重建的各個階段將持續支援烏克蘭」。

此外，聲明內容也包含締結新的租稅條約以鼓勵日本企業投資、放寬烏克蘭企業相關人士的商用簽證條件、JETRO在基輔開設事務所等事項。

什米哈爾也在演講中感謝日本的支持，並邀請岸田繼2023年3月之後二度造訪烏克蘭。

這場會議中，兩國政府、企業等團體簽署了56份合作文件，涵蓋除雷與處理瓦礫、改善人道狀況與生活、農業、創建生物科技等新產業、數位、完善電力與交通基礎建設、反貪污對策為主的7個領域。

另外，日本政府今天針對與重建烏克蘭有關的日本企業與團體為對象，放寬前往基輔的旅行限制。

外務省針對烏克蘭的警示等級仍維持等級最高的第4級「退避勸告」（類似外交部旅遊警示燈號的紅色警示），不過將有條件准許相關人士前往當地。

岸田與什米哈爾今天傍晚預計舉行會談。