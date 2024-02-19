前往主要內容
工商時報LOGO

票房爆紅 雷鬼之父傳記電影北美登冠

  • 中央社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，新的音樂傳記電影「雷鬼之父：音樂無國界」受到北美觀眾青睞，本週末以2,770萬美元成為北美票房冠軍。

在談到「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love）一片時，分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「對於音樂傳記電影來說，這是表現極佳的首映票房。」 他並補充道，觀眾的反應比評論家要好。

「蜘蛛夫人」（Madame Web）以1,520萬美元，在本週末排名第二。

分析家稱，有鑑於該片的製作成本為8,000萬美元，且在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）僅拿下13%好評，該片的首映票房在預期之外。

上週末票房冠軍「機密特務：阿蓋爾 」（Argyle），本週末進帳470萬美元，排名滑落至第三。娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）指出，該片國內票房累計收入為3,640萬美元，但對預算高達2億美元的這部電影來說，可說是「悲慘」的數字。

「飛鴨向前衝」（Migration）以380萬美元排在第四，上映第五週表現平穩。

「神選之人第四季4至6集」（The Chosen: S4 EP 4-6，暫譯）以340萬美元，在本週末票房排名第五。

排名第六至第十的作品依序為：「旺卡」（Wonka），340萬美元；「蜂刑者（The Beekeeper）， 330萬美元；「愛愛愛上你」（Anyone But You）， 240萬美元；「麗莎弗蘭肯斯坦 」（Lisa Frankenstein），200萬美元；「天眼救援 」（Land of Bad），180萬美元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 光靠勞保勞退夠用嗎？ 每月爽領5萬被動收入 「退休金翻倍術」一招搞定

  2. 高股息不只有0056、00878！「這檔ETF天菜含息報酬率逾60％」

  3. 不是00929！八大官股買最兇的是「這檔」 20天狂掃逾13萬張

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。