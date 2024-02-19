票房爆紅 雷鬼之父傳記電影北美登冠

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北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，新的音樂傳記電影「雷鬼之父：音樂無國界」受到北美觀眾青睞，本週末以2,770萬美元成為北美票房冠軍。

在談到「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love）一片時，分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「對於音樂傳記電影來說，這是表現極佳的首映票房。」 他並補充道，觀眾的反應比評論家要好。

「蜘蛛夫人」（Madame Web）以1,520萬美元，在本週末排名第二。

分析家稱，有鑑於該片的製作成本為8,000萬美元，且在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）僅拿下13%好評，該片的首映票房在預期之外。

上週末票房冠軍「機密特務：阿蓋爾 」（Argyle），本週末進帳470萬美元，排名滑落至第三。娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）指出，該片國內票房累計收入為3,640萬美元，但對預算高達2億美元的這部電影來說，可說是「悲慘」的數字。

「飛鴨向前衝」（Migration）以380萬美元排在第四，上映第五週表現平穩。

「神選之人第四季4至6集」（The Chosen: S4 EP 4-6，暫譯）以340萬美元，在本週末票房排名第五。

排名第六至第十的作品依序為：「旺卡」（Wonka），340萬美元；「蜂刑者（The Beekeeper）， 330萬美元；「愛愛愛上你」（Anyone But You）， 240萬美元；「麗莎弗蘭肯斯坦 」（Lisa Frankenstein），200萬美元；「天眼救援 」（Land of Bad），180萬美元。