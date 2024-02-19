鼓勵學子創意提案 三星Solve for Tomorrow競賽開跑

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三星電子秉持「共創未來！賦能予人」的理念，持續於全球各地推出Solve for Tomorrow 競賽，鼓勵全球青年運用科技知識與創意，解決當地社會問題。台灣至今已邁入第五屆，累計近350個團隊、超過1,250名同學與教師參與，分享創新思維。今年三星Solve for Tomorrow持續以「新思維，心技術，永續星未來」為主題，鼓勵全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生創意提案，從自身生活觀察發想，以「永續社會」及「永續環境」為方向發展具潛力的特色解方。

本次競賽除了呼應聯合國永續發展目標與三星「Everyday Sustainability 永續日常」企業方針，更結合今年三星在巴黎奧運提出的「Open Always Wins」開放創新精神。台灣三星今年首度邀請社會設計平台 5％ Design Action擔任正式合作夥伴，期望藉助其長期於社會創新的影響力，擴大資源串聯，並給予參賽同學們更多啟發，優化提案完整度。

台灣三星電子總經理梁準原表示：「三星身為全球科技產業領導品牌，持續推動永續議題數十年。Solve for Tomorrow競賽號召青年學子運用STEM領域的知識和技術，解決生活周遭的社會問題，創造永續共好，並在賽程中培養自主行動、溝通互動、社會參與等軟實力。今年，三星在巴黎奧運主張的『Open Always Wins』，便是呼籲人們積極保持開放的心態，從每一次的嶄新體驗，取得意義深遠的成果，開闢新視野與無限可能；而Solve for Tomorrow競賽正是年輕學子展現開放式創新的絕佳機會。」

調查指出近7成青年接觸永續議題的契機來自學校課程、SDGs相關活動或其他永續主題，從歷屆Solve for Tomorrow的參賽作品中也發現，青年學子對於永續議題的關注日益提升，以第四屆競賽為例，同學們的提案提及呼應聯合國SDGs 17項指標比例較前一屆超過2倍。Solve for Tomorrow不只鼓勵年輕學子用心觀察，更希望同學發揮創意、著手實踐，提出富有新意的解方。

為此，三星提供工作坊、1對1輔導課程等教育資源，協助團隊從設計思考的角度，重新審視創意發想，並透過業師專業的點評與建議，不斷收斂優化，最終產出產品原型，提升提案的可執行性。紮實的內容獲得歷屆參賽同學及指導老師們紛紛好評，整體滿意度超過95％，並給予「從中學習到很多事情，可以更精進作品」、「學習到很多東西，老師也給予很棒的建議，讓作品變得更可行」等回饋。同學們也透過問卷調查，表示參加完Solve for Tomorrow 後個人的4C能力(批判性思考、溝通、團隊合作、創造力)均有顯著的提升。