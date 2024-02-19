宏達電強攻VR布局 再推金字塔沉浸式探索體驗展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宏達電子（HTC）繼去年於上海展出亞洲首場「消失的法老 Horizon of Khufu－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」引起熱烈迴響後，今再次與法國頂尖的VR／AR內容品牌Excurio以及上海今吾今朝文化科技共同推出「胡夫地平線Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」，即日起於北京鳳凰中心對外展出。

這是全球首個在埃及胡夫金字塔內部和周圍環境進行掃描勘測和建模還原的新型態文化體驗之旅，透過VIVE 大場域多人實景追蹤解決方案LBSS（Location-Based Software Suite）與VIVE Focus 3一體機的技術，呈現豐富的擬真體驗。HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎、VIVE Arts執行總監葉心宇、鳳凰衛視執行副總裁、營運總監李奇、上海今吾今朝文化科技執行長田達治、Emissive相關負責人等均出席昨（18）北京站開幕式。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示：「融合科技與人文，極致釋放人類夢想一直是HTC的願景。我們始終秉持開放與包容的概念，消弭虛擬與現實之間的壁壘，為人們帶來全新探索世界、學習和休閒的體驗。很高興看到能透過VIVE 的技術和產品，讓胡夫地平線完美展現出古文明的魅力，觀眾也能夠主導探索之旅，以及深切感受其中迷人之處。我們期待透過更多這樣的計畫，推動元宇宙時代的文旅產業到達新的高度。」

近年來，HTC在藝術文化領域成立了VIVE Arts團隊，與巴黎羅浮宮、聖母院、奧塞美術館等共同致力提升博物館和藝術創作新境界。幕後推手VIVE Arts團隊的執行總監葉心宇進一步表示：「作為HTC在元宇宙文旅領域的另一個引領式突破，胡夫地平線成為文旅產業與前沿科技融合發展的創新範本。 未來，VIVE Arts也會持續致力於推動以創新科技打造前所未有的藝術文化體驗，保存世界遺產和文化。」

與傳統的VR體驗不同，沉浸式探索體驗採用HTC VIVE領先業界的實景娛樂技術，透過45分鐘體驗過程中，觀眾不但可以在展廳中自由漫步，多角度觀察與體驗，而且可以看到場內其他觀眾的虛擬形象並與同組進入的同伴實時通話，既保證觀展的安全，又打破了傳統VR觀看的孤獨感，穿越時空身臨其境。