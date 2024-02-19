《電週邊》緯創全球營運總部上梁 Q3完工營運

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】緯創(3231)今(19日)於新竹AI智慧園區舉辦緯創全球營運總部上樑典禮，由總經理暨執行長林建勳親自主持，緯創全球營運總部預計將於今年第三季完工營運。

今天緯創全球營運總部上樑典禮現場蒞臨貴賓包含新竹縣楊文科縣長、竹北市鄭朝方市長、新竹縣產業處陳偉志處長、新竹縣工務處戴志君處長以及業界先進，共同上香祈福、啟動上樑，祈求工程順利。

緯創於新竹AI智慧園區的營運規劃包括AI/5G/伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心及全球運營人才育成總部，大樓建築符合黃金級智慧建築及黃金級台灣綠建築，更接軌國際潮流，符合LEED黃金級智慧綠建築。建築外牆將建置大型LED巨幕，展現緯創集團創新而永續的理念。

與此同時，緯創與新竹縣政府攜手，共同致力打造AI智慧園區，旨在成為產業的新創基地。

緯創資通總經理林建勳表示:「緯創專注於資訊及通訊科技產品，看好人工智慧發展，為了深耕此領域，緯創將擴大投資規模，加上對於新竹縣AI智慧園區的地理位置優勢充滿信心，不僅於新竹AI智慧園區設置緯創全球營運總部，同時也將重要的研發和高階產品先期製造基地設立於此。我們期待整合緯創在竹科與湖口工業區的生產能量，持續擴大產值，創造更多就業機會，同時將與新竹縣政府緊密合作，共同努力，打造一個國際級的AI智慧城市。」