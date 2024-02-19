助3400位二度就業婦女返職場 雲嘉南分署再推獎勵計畫

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為了紓緩缺工問題，勞動部積極推出各項就業促進方案鼓勵二度就業婦女重返職場，去年勞動部雲嘉南分署總計協助轄區逾3400位二度就業婦女返回職場，日前再推出「婦女再就業計畫」，提供相關獎勵，希望幫助有就業意願的婦女重返職場、穩定就業。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，我國女性勞參率在25到29歲接近9成達高峰後，就因婚育、照顧家庭等因素而離開職場，未再出現第2次高峰，50歲後更低於日、韓鄰近國家，尤其面臨少子化與勞動力老化影響，加上零工經濟或自行創業等多元就業型態發展，各行業都出現人力缺口，因此鼓勵女性重返職場，紓緩產業缺工。

劉邦棟說，觀察近年二度就業婦女求職類別變化，「個人照顧工作人員」一職求職意願明顯增加，二度就業婦女因家庭原因退出勞動市場，較能同理家庭運作及擅長家庭溝通，在個人照顧方面較為細心及耐心，相對容易上手，雲嘉南分署也順應趨勢，今年委託轄區地方政府將開設70班的照服員職訓課程，預計訓練2000位照服員投入市場。

此外，為鼓勵因家庭因素離開職場180天以上的婦女重返就業，勞動部去年9月推出「婦女再就業計畫」，包含再就業獎勵、自主訓練獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作後穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元。

而自主訓練獎勵則是婦女於參加自主訓練後並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內就業者，再發給1萬元，最高有3萬元獎勵金；另若雇主提供可調整工時的新職缺，並雇用符合計畫資格的婦女，每雇用一人，雇主最長可領12個月、最高可獲3.6萬元的「工時調整獎勵」。