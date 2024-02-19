年代旅遊拖欠逾400萬包機費 越竹航空聲請「假扣押」

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年代旅遊（美加國際旅行社）富國島丟包旅客事件延燒，台北地檢署今（19）日展開調查，積欠越竹航空400萬多元的包機費至今未付清，越竹航空台灣區總代理董事長張志嘉下午出面召開記者會，正式對年代旅遊聲請假扣押，並且聘僱年代旅遊員工將近10人。

越竹航空台灣總代理慶澤旅行社發布聲明稿，指出富國島春節丟包事件越竹航空台灣區總代理至今未收到美加國際旅行社（年代旅遊）的包機款項，越南越竹航空基於消費者權益及人道主義的立場將旅客順利載返回台。當初在考量如果沒有將客人帶回來，否則春節期間旅客將不知需要多久時間才能有292席機位轉機到台灣。

該聲明指出，年代旅遊負責人林大鈞於2月13日下午1時在越竹航空會議室，出席者包括觀光署、旅行業品質保障協會等，在各單位人員見證之下林大鈞立下字據，內容聲稱年代旅遊公司戶頭有足夠資金支付包機款，因逢年假期間銀行無法作業支付我方包機款項，承諾於假期後首個工作日2月15日下午三點前將包機款匯入我方收款專用帳戶，然而林大鈞至今2月19日仍然無法支付款項來履行承諾。後續本公司將採取必要的法律途徑。

該聲明表示，目前年代旅遊因嚴重違反《發展觀光條例》及《旅行業管理規則》規定已遭觀光署勒令停業並被旅行業品質保障協會開除。年代事件發生造成許多人的傷害及憤怒，其中包括旅客、政府、協會單位工作人及努力經營的中小型旅行社，藉此希望不要因一顆屎而壞了整鍋粥，畢竟絕大多數的旅行社還是盡良善之責的誠信經營。

另外，該聲明表示，張志嘉在了解整個年代旅遊公司的問題時，發現到除了受害旅客，其實還有一群被迫害及需要面對巨大壓力的職員，年代旅遊的許多員工在此事件期間求助於張董事長，並透露他們已經很久沒有拿到所謂的奬金，也擔心害怕二月的薪資無法如期發放，更多憂慮的是接下來的工作保障。

張志嘉聞訊聯絡相關企業「慶澤旅行社」的執行高層，並且獲得立即決議，同意將年代旅遊大部分的員工於3月起至慶澤旅行社入職。慶澤旅行社的執行副總陳姵清表示，受年代富國島事件影響的旅客及其他年代旅遊顧客皆能在這裡得到最佳的服務品質及保障。

張志嘉表示，在觀光產業30年觀察到所有旅遊從業人員都是努力於成就旅客的旅行幸福感，並在經營過程中實保障消費者的權益，希望大眾不要因此事影響其他旅客與旅行業者的信任感，作為旅行業經營者需要善盡職責負起社會責任，遵守各行政部門單位機關規定，維護航空觀光作業秩序法則。