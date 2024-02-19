家庭主婦報名職訓重返職場 習一技之長成為美髮師

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台灣女性常因爲家庭照顧因素退離職場，曾在百貨公司擔任櫃姊的蔡賞鴛，因婚育退離職場長達8年，因為孩子長大她思考重返職場，報名勞動力發展署桃竹苗分署開辦的「時尚美髮技術就業培訓班（產訓合作）」，結訓後成功轉任美髮業，開啟轉職後的全新人生。

蔡賞鴛說，她從高職畢業後就投入百貨業工作，曾在百貨公司站櫃超過12年，後來結婚、生小孩，在家擔任全職的家庭主婦，看著孩子漸漸長大，害怕自己生活失去重心想重返職場，和大部分的家庭主婦一樣，擔心自己沒有符合產業所需的技能，於是開始找職訓相關資訊，看到桃分署開設「時尚美髮技術就業培訓班」又有跟企業合作，於是報名參訓。

透過336小時的課程訓練，蔡賞鴛學習色彩學與配色概論、專業器具、剪染燙髮理論等學科知識，更在剪髮、燙髮、染髮、整髮、洗護頭髮、SPA示範與實作等術科訓練上，奠定美髮專業人員所需技術。結訓前透過桃竹苗分署安排至合作廠商實務觀摩及媒合，讓她立即媒合至合作廠商擔任美髮師，目前已穩定就業1年多，工作能力也獲得公司認可。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為提供企業徵才及職前訓練，與轄區企業共同規畫以就業為導向的短期性質業專精訓練課程，今年與美髮、養生經絡、美容、機電業及電梯業等多家業者合作開辦職訓課程，結訓後可優先媒合至合作廠商端就業，今年預計開辦9班招收210人次，歡迎民眾報名參訓。