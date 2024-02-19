施振榮推零碳排新經營模式 啟動新一波典範轉移

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宏碁集團創辦人施振榮今（19）日應邀赴總統府出席戰略性產業國際合作專案管理會議，分享台灣未來在零碳排未來船與電動物流車產業發展的新契機，並指出淨零碳排是未來的大趨勢，台灣應加速推動產官學攜手共創價值，才能掌握這一波典範轉移的新契機。

施振榮強調，台灣要掌握典範轉移的契機，關鍵在於能否掌握「時機」，以及是否具備新核心能力，尤其台灣政府的政策支持與引導更是其中重要的關鍵。

目前施振榮也正透過其投資之庫得科技與保利馬公司，持續投入創新，並分別鎖定電動物流車和零碳排船兩大領域，全力發展「不造車的車公司」（Carless Car Company）及「不造船的船公司」（Shipless Ship Company）這種新經營模式，致力啟動產業典範轉移的新模式。

施振榮指出，在這種新經營模式下的競爭策略，企業不僅可以專注產品的創新研發與系統整合，並藉由建立品牌深耕對客戶的服務，同時與合作夥伴攜手開發關鍵性技術組件，製造則可採外包模式，只需管控品質。至於之後的產品與系統可透過對外授權，進行技術轉移，並供應其中之關鍵性零組件，於當地生產成品。

施振榮表示，過去台灣曾在全球半導體（台積電）與個人電腦（宏碁）產業啟動了典範轉移，在產業從垂直整合走向垂直分工的大趨勢下，讓台灣在全球產業供應鏈中扮演關鍵的角色。

他進一步分析，在產業典範轉移之下，電腦業的新創品牌也掌握契機崛起，傳統知名歐美日品牌的影響力持續往下、甚至被淘汰（HP除外）。

至於在半導體產業，台積電也掌握契機持續擴大巿佔率，反觀國際大廠Intel（英特爾）的巿占率降低。這也顯示了在垂直分工的大趨勢下，晶圓代工的模式勝出，IDM垂直整合製造廠競爭力相對不足。

推動淨零碳排已是全球大趨勢，施振榮呼籲，台灣應順勢造勢，尤其台灣的定位是全世界的朋友，要善用科技外交，目標是要成為全球新典範轉移成功的開拓者。