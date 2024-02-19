建準發生網路資安事件 估對公司營運無重大影響

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

建準（2421）19日晨間傳出資訊系統遭受加密攻擊事件，建準表示，現已發現加密源頭並已阻斷繼續加密，正恢復系統中，目前資料並無外流疑慮，亦未遭到勒索，評估對公司營運無重大影響。

為加強資安防禦，建準表示，已立刻與外部領先的資安咨詢公司合作，共同因應此次資安事件，並全面強化相關防禦機制與復原作業。並於第一時間強化資安防禦，並進行全面鑑識分析，另同步檢視並強化現有的資訊安全政策、系統架構安全性及員工資訊安全落實性，全面提升網路安全等級，以保護資料安全及完整性。