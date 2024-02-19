緯創AI園區總部上樑 楊文科歡迎全國人才來竹縣就業

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新竹縣AI智慧園區為縣長楊文科推動的「五支箭」之一，園區內緯創資通、普生、智邦科技及義隆電子4家公司將陸續完工，其中緯創資通的全球營運總部新建工程19日熱鬧舉行上樑典禮，縣長楊文科受邀參與，與總經理暨執行長林建勳等上香祈求工程順利。

楊文科說，緯創是最先動工的廠商，也是AI區領頭羊的象徵，在林總經理領導下，建設進度如期如質進行，預定9月正式營運，未來光是研發人員至少增加600名，營業總額因為AI智慧蓬勃發展，還無法估計。

楊文科並說，普生及智邦科技也陸續將在今年完工，義隆電子總部大樓預計2026年完工外，屆時將完整呈現AI智慧園區規畫績效，相信緯創營運後更能強化新竹縣科技實力，AI智慧園區將帶給新竹縣未來發展的助力，歡迎全國所有年輕AI智慧人才來新竹縣，縣府會持續打造年輕人工作生活居住天堂。

緯創總經理林建勳說，營運總部選址時首選就是新竹縣，因距離與台北很近，台北與新竹縣研發人員合作更密切，還有很重要一點，大新竹地區擁有護國神山台積電等國際大廠，緯創協助主機板及系統等製造，可以預見AI產業未來展望無可限量。

緯創技術領域涵蓋人工智慧、元宇宙、自動化i4.0、自駕和電動車等新興科技，看好未來人工智慧龐大的商業潛能加上AI智慧園區位置優越，配合竹科和湖口廠區，選擇進駐AI智慧園區，未來主要運營項目包括AI、5G、伺服器研發基地、數位能力中心及全球運營人才育成中心。

縣府產發處長陳偉志指出，AI智慧園區4家廠商全部營運後，預計可引進4千名就業人口，年產值超過1千億元，未來將成為兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」的產業新創基地。