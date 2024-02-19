熊維舒：全力支持政府擴增移工來源國 疏解缺工困境

我國近年深受少子女化及高齡化衝擊，致使工作年齡人口及基層勞動力急劇縮減，預估至2030年勞動力缺口將達40萬人，目前營造業、製造業、農業、旅遊及運輸服務業等產業皆面臨嚴峻缺工難題。此外，隨著我國社會快速的高齡化，失能者照顧之需求也持續攀升，而移工需求更是逐年擴增。

中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會理事長熊維舒表示，我國現行移工來源國主要為越南、印尼、菲律賓及泰國等4國，因此雇主團體長期籲請政府正視移工來源國受限之衝擊與風險，特別是過往我國與移工來源國就移工引進作業相關政策進行協商時，我國常因協商籌碼有限而處於不利地位。例如在社福類移工上，目前台灣主要的移工引進來源國為印尼(該國社福類移工約佔我國已引進社福類移工總數之76%)，因此多年來台灣在與該來源國的許多協商上，多數處於極度被動狀況下，加上前述越南、泰國、菲律賓等來源國近年經濟發展情況相當良好，又因日、韓、新加坡也競相大量搶人，故我國因移工來源國有限(或過度集中)而長期處於高度依賴這些來源國的風險中，因此持續擴增移工來源國是十分迫切與有其必要的。

熊維舒說，綜觀日、韓等國近年因嚴重缺工而需引進大量移工，故其也都大幅鬆綁移工政策，尤有甚者，日、韓及新加坡的移工來源國均達10餘國家，反觀臺灣因特殊的國際關係，故在移工來源國的開發上遭遇諸多障礙，以致現有之移工來源國相對有限，因此我國政府相關部門本次能排除萬難與印度順利簽署移工引進之MOU，實為一項

重大成就與突破。中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會對政府相關部門能順利簽訂引進印度移工之MOU，除表達全力支持與高度肯定外，也相信政府有關部門未來在開放印度移工引進的規劃上，一定會審慎考量我國產業發展現況，循序漸進開放印度移工之引進，以達到兼顧紓解台灣缺工之困境及降低因引進印度移工之潛在衝擊。