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《櫃買市場》友鋮22日上興櫃

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【時報記者張漢綺台北報導】友鋮(7718)將於2月22日上興櫃掛牌；截至113年2月16日止，當年度累計興櫃掛牌公司有9家。

由富邦證券、福邦證券、玉山證券推薦的友鋮將於2月22日上興櫃掛牌。

根據櫃買中心統計，截至113年2月16日止，興櫃股票已櫃檯買賣家數為332家(包含外國公司4家)，當年度累計興櫃掛牌公司為9家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數為2家，當年度累計受理櫃檯買賣家數為6家(90至112年度累計申請計1932家)。

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