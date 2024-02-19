賴昇楷｜3因素支撐紅包行情 這6檔潛力爆棚

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年節前提醒「台股短、中、長線幾乎都已達到完全解套標準，多頭控盤者在封關前頂著『春節長假賣壓』、『金主結帳賣壓』作價，目標自然是放在更高更遠的位置，邏輯上開紅盤後還有『紅包行情』可期」。

上周四（2/15）台股開紅盤果如封關之前所料拉出驚人漲勢，大盤挾著金龍年新氣象一舉創下歷史新高18,725，雖然大盤短線或許會因正乖離一下子拉太大引發部分獲利了結賣壓出籠，不過可望轉由櫃買指數快馬加鞭趕進度。

在美股四大指數漲多回檔背景下（一月PPI和核心PPI數據皆高於預期，推升公債殖利率走揚，聯準會降息時點可能還要再等等，沖淡市場原先樂觀氛圍），今天大盤逆勢收漲28點但是未再創高，短線如期進行高檔整理走勢，然而內資加緊趕進度節奏未變，不僅「上市櫃漲跌家數比」保持強勢水準，櫃買指數也收漲0.41%續創新高。

本周由於輝達（Nvidia）將於美國時間2/21公布財報及展望，聯準會將於2/22公布FOMC會議紀錄，估計美股短線難免陷入觀望，台股可能隨之整理，所幸盤面除了中小型股具備補漲動力、類股輪動健康之外，「紅包行情」還有幾大優勢可以倚靠：（1）美股近八成公司財報獲利優於預期，台股春節後上市櫃首波法說會將陸續召開也有望再釋好消息；（2）台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升，為五年來（2019年第一季之後）首見，有助帶動國際熱錢回流；（3）儘管市場修正對Fed今年開始降息時間點及降息幅度之預期，不過今年啟動降息循環已是市場公論，國際長線資金回流同樣可期。

綜合上述，看好台股「紅包行情」仍將延續，且520總統就職前也會盡力營造多頭格局，可留意6檔潛力股：

1.波若威：光通訊廠，去年營收穩健走揚，1月營收2.38億年增22.96%，今年光通訊模組進入1T以上傳輸時代，矽光子與共同封裝光學元件（CPO）營收可望發威。

2.華碩：AI伺服器＆AI PC廠，1月營收366.67億年增34.34%，1月品牌營收341億也比去年同期大幅成長40%，隨著PC市場庫存清理告一段落，今年營運有望重返成長軌道。

3.創威：光收發模組廠，受惠AI帶動大量資料傳輸需求，1月營收2,137.7萬，年增42.01%，推出新款Broadcom Tomahawk5，傳輸速度達51.2T並與光通訊模組應用端升級相輔相成，營運可望持續升溫。

4.立積：全球主要WiFi射頻前端元件供應商之㇐，聯發科的WiFi晶片今年將擴大拿下手機、平板及筆電等品牌客戶大單，公司可望吃下搭配主晶片的射頻前端模組訂單，加上已經通過博通、高通及瑞昱等WiFi 7主晶片平台認證，已逐步量產出貨中，今年營運谷底翻揚。

5.川湖：滑軌領導廠，今年滑軌來自AI伺服器需求強勁(市占率將達70%)，新伺服器平台帶動一般型伺服器滑軌出貨回溫，加上網通等新應用貢獻持續放大，Q2起營運動能轉強，全年營收可望成長40%，毛利率攀升至61%。

6.閎康：半導體檢測分析廠，受惠中國接案持續增溫，日本第二實驗室已通過台積電等數家半導體大廠認證，今年將逐步提升營收貢獻，全年營收預計繼續成長20%再創新高。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。