管碧玲盼搭建「善的橋梁」 勿因一個意外毀長久努力

海洋委員會主委管碧玲任職一年多來，她透過臉書發表就職心得，她要謝謝海巡同仁的努力，努力搶救人命、查緝毒品。在兩岸關係上，管希望透過2021至2023年的15個救援案例，大家一起搭建促進人民福祉的「善的橋梁」，更不要因為一個不幸的意外而毀了長久以來的努力。

管碧玲在文中表示，她過去1年多來勤跑基層超過160個點。她致詞時都首先向海巡人員表示感謝，之後才分享對海巡價值的肯定，勉勵大家要對自己的工作自我認同與感到驕傲。海巡同仁每搶救一條人命，就是一個無價之寶，查緝一公斤毒品，就是救了數千個少年，這些貢獻都沒有適當的KPI值可以充分表達。

在兩岸關係上，管碧玲認為，海巡同仁在海上執法疲於奔命，驅離、登檢、扣留的工作帶來沉重的負擔，轉化為數字，被對岸認為怵目驚心，也被解釋為沒有必要和粗暴！但其實，這樣的的數字大量湧入而不處理，台灣的漁場秩序會如何？台灣的海洋資源保育、海洋地形的棲地保護問題如何處理？漁民的生計又如何維繫？

管碧玲回顧一直以來，在兩岸複雜的政治環境中，海巡同仁在海上與對岸海洋事務的同仁長遠而持續的合作，共同在打擊犯罪、人道救援上保護兩岸人民的福祉，他們搭建了一座兩岸可以手牽手促進人民福祉的「善的橋樑」。

管碧玲還指出，但這些努力被一個不幸的意外、個案炸毀了，讓這座橋梁在一夕之間變成海市蜃樓，可以共同協處的「善的橋梁」宛如被炸毀，甚至海洋要掀起波瀾。管碧玲呼籲大家珍惜海巡的努力，海巡同仁始終如一，他們「保護合法、打擊非法」、「擱置是非、人道優先」，回到這個理解，就能依個案處理、釐清是非，透過「善的橋梁」來落實人道撫慰。