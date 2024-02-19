首起麻疹本土病例 北部30多歲男初二去吃藏壽司

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疾病管制署今（19）日公布，國內出現今年首例麻疹本土病例，為北部一名30多歲男性，2月12日發燒，次日因發燒未退至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，個案可傳染期間2月11日（初二）曾到「 藏壽司（竹北文興店）」，目前仍在隔離病房治療中，已掌握接觸者共計199人。

疾管署發言人羅一鈞表示，該個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例。目前掌握接觸者為同住家人4人、非同住家人2人、就醫接觸者193人，共計199人，最晚監測至3月4日。

羅一鈞表示，目前可能感染來源尚待調查，衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，將持續追蹤接觸者健康情形、調查個案於醫院就醫及其他公共場所之接觸者，並積極進行相關防治工作。

由於個案可傳染期間有公共場所活動史（如附表），疾管署提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（至2月29日），如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署說明，我國自2020年迄今，累計共4例麻疹病例，年齡為20至30多歲，2例為本土病例，2例為境外移入病例（感染國家為泰國及土耳其各1例），最近一例本土病例為2022年9月確診。

依據WHO監測資料顯示，全球麻疹疫情於去（2023）年明顯上升，多數病例發生於葉門、印度和衣索比亞。此外，歐洲區報告逾5.8萬例，為前年之62倍；東地中海區報告近8.9萬例病例，為前年之1.6倍；東南亞區報告近8.5萬例，為前年之1.7倍；西太平洋區報告逾5千例，為前年之3.7倍，整體疫情以歐洲區增幅最為嚴峻，且以不滿5歲的孩童最為嚴重（佔報告病例約40％）。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。