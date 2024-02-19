恒指收跌1.13％ 大陸房地產股、旅遊股疲軟

港股三大指數19日齊跌，截至收盤，恒生指數跌1.13％報16,155.61點，恒生科技指數跌2.68％報3,253.09點，國企指數跌1.33％報5,484.88點。盤面上，科網股普跌，京東跌超4％，小米、快手、百度跌超3％，大陸房地產股與物業管理股攜手下挫，越秀地產跌近6％。
旅遊股表現疲軟，中國中免跌超10％。互聯網醫療股跌幅靠前，京東健康跌近7％。體育用品股齊跌，李寧跌超8％。煤炭股逆勢高漲。石油股強勢，中海油漲超3％。
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港股三大指數19日齊跌，截至收盤，恒生指數跌1.13％報16,155.61點，恒生科技指數跌2.68％報3,253.09點，國企指數跌1.33％報5,484.88點。盤面上，科網股普跌，京東跌超4％，小米、快手、百度跌超3％，大陸房地產股與物業管理股攜手下挫，越秀地產跌近6％。
旅遊股表現疲軟，中國中免跌超10％。互聯網醫療股跌幅靠前，京東健康跌近7％。體育用品股齊跌，李寧跌超8％。煤炭股逆勢高漲。石油股強勢，中海油漲超3％。
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