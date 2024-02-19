《國際政治》俄烏還在打不停 為何日急欲談重建

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】就在俄羅斯與烏克蘭雙方交戰即將滿兩周年之前，日本正以主辦國的身分，邀請數百位高官與企業高管在東京齊聚一堂，商議烏克蘭戰後重建工作以及重返經濟成長之列。沒人知道這場戰爭何時會結束，但日本卻急著選在這時召開這場會議呢。

●誰與會？

此會議由日本和烏克蘭政府，以及政經影響力不小的日本經濟團體連合會，又稱經團連（Keidanren），還有屬於官方機構的日本貿易振興機構（JETRO）共同主辦。烏克蘭方面由總理什米哈爾（Denys Shmyhal）率隊百來位由政府官員與企業高層所組成的代表團，總統澤倫斯基則計畫利用視訊方式來參加會議。

日本則以首相岸田文雄為首，外務大臣上川陽子、經濟產業大臣齊藤健、經團連會長德倉正一等，還有日本企業約100名高級主管也出席此會，其中大多數是新創公司。另外還有川崎重工、農業設備製造業者洋馬（Yanmar）與久保田（Kubota），以及樂天電信的全資子公司Rakuten Symphony等日企。

●為何選現在？

美聯社指出，日本希望這次會議將有助於為烏克蘭贏得支持，因為戰事已經快要兩年了還在打，外界注意力也已轉到加薩走廊上。東京政府表示，國際社會應團結起來共同支持烏克蘭，以表明不會容忍對它國使用武力。

●日本為何要辦此會？

這次會議主要是關於烏克蘭的重建和投資，日本業者藉此機會可拔得頭籌。另外，也跟日本國家安全有關。日相岸田文雄曾多次表示，今天的烏克蘭有可能就是明天的東亞。日本堅決反對俄羅斯的入侵行為，並認為俄國是用武力單方面改變現狀。此外，日本也憂心解放軍在東亞地區日益強大的軍事威脅。

美聯社表示，戰敗的日本在二戰後承諾，永遠不對它國再使用武力的不戰主義下，在經濟方面的發展是全球有目共睹的。不過，為了威攝中國大陸，日本又重新加強軍武建設。

過去兩年期間，日本提供烏克蘭人道主義救援，軍事設備則是以非致命性武器為主。根據統計，日本這兩年援助烏克蘭121億美元而已，遠不及美國與其它西方國家的1,110億美元。日本政府希望促使民間日企投資烏克蘭，也希望能大幅度降低經營烏克蘭的風險。

●正在討論哪些重建事宜？

日本官員透露，烏克蘭對日本公司的技術專長，以及日本在戰後與災後重建經驗豐富充滿高度期望。烏克蘭的重建也將為新創公司帶來無限商機，因此，這次日本新創公司出席踴躍。

日本政府目前選擇承包7項重點業務，包括掃雷和清理戰後廢墟、改善人道主義與提升生活條件、各式農作、生化製造、數位與資訊產品、發電廠與運輸基礎建設，還有實施反腐敗政策等。

總部位於東京的新能源業者Komaihaltec可望為烏克蘭國有天然氣公司提供小型風力發電，當成一種備用電力。另外，住友商事和川崎重工可能會重建烏克蘭天然氣管。Rakuten Symphony已於去年8月跟烏克蘭資訊業者Veon，雙方簽署5G與其它通信服務的合作協議。

●此會議接下來的發展？

日相岸田文雄在19日的開幕式中發表演說，強調跨產業投資對於烏克蘭未來發展，以及提供適合支持烏克蘭的重要性。日烏將發表聯合公報，並公布幾10份重建合作備忘錄。另外，與會者將參加其它兩場會議，一場是關於經濟議題，另場則是跟婦女、和平與安全有關。