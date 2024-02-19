春節期間仍出勤 新北勞工局長慰勞量販及客運業勞工

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新北市勞工局長陳瑞嘉今（19）率隊至家樂福中和店、大都會客運中和站，關懷春節期間仍堅守崗位辛苦工作的勞工朋友，市議員陳錦錠也陪同前往致意。陳瑞嘉除發放「吉龍舞春」福袋，也提醒企業主「勞工是公司最大的資產」，對於春節期間勞工出勤的工資工時、休假安排，均應確實遵守勞動基準法規定，共同營造友善工作環境。

陳瑞嘉趁上午還不是非常忙碌的時段先到家樂福中和店，沿路見到員工就送上福袋，感謝大家的辛勞，排隊等結帳的民眾也收到意外的驚喜。隨後一行人前往大都會客運中和站，陳瑞嘉致詞時感謝大家犧牲假期維持出車，同時也關懷駕駛員的排班與休息，一定要維持行車順暢、運轉平安，最後代表市長侯友宜致贈大家福袋。

勞檢處處長林澤州表示，倘企業主需使勞工輪班或加班工作，應隨時注意勞工健康情形，並給予勞工適當的休息及休假，同時依法給付加班費。如讓勞工於春節除夕至初三出勤，在未與勞工協商實施調移的情況下，發薪日應併同計給勞工加倍工資。

勞檢處提醒，今年春安專案檢查於1月22日正式啟動後，除在春節前指派勞檢員到事業單位查核安全衛生的整備情形，督促雇主落實安全衛生防護工作，也將在開工後派員查核春節期間的工資工時、休假安排等勞動條件，是否符合法令規定，希望做到「事前督促預防、事後檢視查核」，全面保障勞工權益。