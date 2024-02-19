無痛存錢法PK 電支雞買貨幣基金勝出！

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農曆春節已過，許多人正傷腦筋如何放大紅包財。投資理財專家指出，錢存銀行、365存錢法、單純買貨幣基金都可以存錢，不過，目前市面上已有更好用的存錢工具，即好好證券和全支付共同推出的「電支雞」，不僅存錢門檻低，新台幣300元就可買貨幣市場基金，對存款族或小資族來說，可以用更生活化、趣味化方式讓小紅包變大紅包。

投資理財專家表示，傳統的「365天存錢法」是第一天存1元，第二天存2元，依以類推，第365天存365元，一年365天下來，累計就有6萬6,795元，但這6.6萬多元若放在小豬撲滿，沒有任何利息，若是在一般銀行活期儲蓄存利率挺多在0.6％至0.8％。

365存錢法看似簡單，但如何記清楚今天存多少，對於忙碌上班族就是一個困擾，市面也出現多種變化，有人以一周存10元，第二周存20元…第52周存520元，一年下來存到1萬3,780元。

好好證券總經理楊少銘表示，考量到一般人存錢的痛點，若採用全支付APP的升級版「電支雞」工具，將會是更有紀律、有效率和趣味的存錢法。民眾若不願承擔投資風險，可以選擇買貨幣市場基金，不管是透過「零錢存」「定期投」兩項功能的任何一種，或是同時啟動這兩項功能。

以電支雞設定「零錢存」凡是使用全支付通路消費(包含在全聯消費)，十位數的零錢存虛擬記帳，當記帳累計滿新台幣300元，就啟動買貨幣基金；「定期投」是新台幣900元就啟動買貨幣基金，若每月零錢存有機會投資一次，定期投也是一月一次，等於是一個月存1,200元，一年下來是1萬4,400元，一年下來存款金額，不輸365存錢法的變型─52周存錢法。

楊少銘表示，透過電支雞買「兆豐美元貨幣市場基金」或「兆豐寶鑽貨幣市場基金」，展開安心存錢的第一步，長期下來累積下來就可以看到投資收益。

「電支雞」的「零錢存」「定期投」兩項功能，定期投跟一般市面的定期定額買基金相同，但電支雞的投資門檻降只要新台幣900元。

至於「零錢存」則是業界創舉，此機制讓投資存錢與全支付的消費一起連動，使用全支付超過百元的消費，系統會自動記存十位數零錢累計，例如消費155元，自動虛記帳55元。電支雞APP畫面，就會出現一隻「電子雞」的存錢水位，一旦達到三百元就會自動前往消費者指定的銀行帳戶，扣款買設定的基金，讓消費、趣味和投資三者相結合，用電支雞買貨幣基金更輕鬆，不必拘泥於365存錢法強迫自己改變習慣。

楊少銘表示，升級版的電支雞，第一波開放的貨幣市場基金選擇兆豐投信，一來是兆豐投信是台灣第一家投信，也是兆豐金控百分之百子公司，兆豐銀行又是台灣首屈一指外匯交易銀行、美元清算行，更是台灣外幣存款龍頭銀行，投資人可以安心存、安心投。

電支雞買貨幣基金有十大特色，包含：貨幣市場基金是屬於（RR1）低風險，加上低投資門檻 (新台幣 300 元起)、每營業日開放買賣 (易變現)、日日有收益、高靈活性、收益穩定、利得免稅、風險分散、高透明度、超低管理費，相當適合一般民眾用來存錢，讓紅包錢放更大！

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