《國際金融》聯準會將降息 受惠3亞幣出列

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國聯準會應該會在今年晚些時候降息，對美元而言，這可能不是好消息，但一些亞洲貨幣可望受益於聯準會放寬貨幣政策，專家特別點名人民幣、印度盧比和韓元。

●人民幣觸底

一連串令人失望的報導令投資人信心受到重創，但市場認為北京當局不會同意讓這個仰賴貿易的國家其貨幣貶破某個價位，使人民幣的悲觀情緒受到限制。

Bel Air Investment Advisors投資長Arun Bharath表示，過去中國試圖穩定人民幣兌美元匯率，未來也料將繼續這麼做。反映中國疲弱的經濟形勢，人民幣已經貶至7元兌一美元大關，但隨著決策官更加積極地推出財政激勵、信貸增長與提振房市等措施，人民幣匯率不太可能進一步走軟。Bharath認為人民幣匯率可能在當前的7.10元附近狹幅波動。

●盧比走高

今年印度盧比可能受惠於利差交易（carry trade）。Kotak Securities貨幣和衍生品研究部門副總裁Anindya Banerjee表示，日圓或歐元等其他貨幣正面臨大量的利差交易，而一旦美國利率下降，我們將看到利差擴大，進而帶來套利空間，而這對印度貨幣也有利。此外，市場預期印度央行可能比其他央行更慢放寬貨幣政策，也可能給帶動盧比走強。

Banerjee表示，印度央行的降息步伐將比聯準會緩慢許多，且由於印度沒有歐洲或美國所面臨的通膨問題，印度央行的降息一直都將明顯落後於聯準會。

●韓元壓力解除

這三年來韓元一直承受壓力，但經濟前景持續改善以及聯準會放寬政策，將有助於在2024年緩解韓元的壓力。Monex外匯分析主管Simon Harvey表示，作為一種低收益、高周期性的貨幣，我們認為韓元將成為下半年聯準會放寬政策的主要受益者之一，因為美國利率下跌不僅會減輕韓元的壓力，也有助於全球成長前景好轉。不過，韓元的漲幅將取決於聯準會的降息幅度。如果降幅較大，韓元可能上漲5%～10%，如果降幅較小，韓元則可能只上漲3%。