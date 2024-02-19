賴清德盼深化台日關係

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副總統賴清德今（19）日上午接見日本參議員北村經夫與堀井巖時表示，台積電熊本廠將於24日開幕，廠房在1年8個月快速完工，感謝日本政府及國會的大力支持，台積電日前也宣布將於熊本興建第二座晶圓廠，還有聯電力積電日月光都到日本投資，對台日合作有重大意義及莫大幫助。

賴清德致詞時說，台灣人民在今年的總統大選中，用神聖的選票選擇了國家方向，要繼續在民主道路上走入世界，壯大台灣，期盼未來台日能在過去建立的基礎上，持續加強關係，進行各項合作，共同維護區域和平穩定。另，他也要對安倍前首相的母親─安倍洋子女士日前不幸離世，表達哀悼之意，希望其家人能節哀順變。

賴清德指出，台積電熊本廠即將於本（2）月24日開幕，非常感謝日本政府及國會的大力支持，讓廠房能在1年8個月內快速興建完工。台積電日前也宣布將於熊本興建第二座晶圓廠，相信對台日未來的產業合作，以及共同面對智慧新時代，有重大意義。

他提到，除了台積電，台灣的晶圓廠包括聯電、力積電及日月光等也到日本投資，相信在日本政府及國會的支持下，對未來台日合作一定有莫大幫助。

賴清德表示，北村及堀井參議員長期關注台海的和平穩定，在國防、國安及外交領域上均有豐富的研究、經驗與貢獻。他期盼未來台日在維護區域和平穩定上，也能得到兩位參議員的支持。

隨後，北村經夫致詞時表示，去年他曾與賴清德會面，此次再度會面，他在總統大選中取得勝利，也是史上首度出現同一政黨連續當選三任總統，他要表達恭賀之意。

北村經夫指出，1月1日日本能登半島發生地震，感謝蔡總統及賴副總統在第一時間表達慰問及哀悼，許多台灣人士也踴躍捐贈善款，他要再次表達感謝之意。另，日本故前首相安倍晉三母親逝世時，蔡總統與賴副總統都在社群平台以日文表示哀悼及慰問。他要轉達安倍晉三夫人─安倍昭惠女士對賴清德的感謝之意，也期盼賴清德代為向蔡總統轉達安倍昭惠女士的感激。

北村經夫表示，安倍晉三前首相主張自由開放的印太戰略，台灣與日本必須緊密合作，共同推動及維繫印太區域的和平與繁榮。包括安全保障、經濟貿易、觀光交流及社會福利等，都是兩國要加強合作的領域，其中，經濟關係強化更是至關重要的面向。台灣與日本共享民主、人權與法治等普世價值，也是非常重要的夥伴與朋友，期盼兩國持續攜手合作。

訪賓一行由外交部次長田中光、立委郭國文、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及「台灣日本關係協會」秘書長范振國陪同，前來總統府拜會副總統，國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。