《基金》台股ETF受益人數再創高 高股息續夯

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【時報記者任珮云台北報導】台股龍年紅盤首周好彩頭，大盤再創新高，也進一步推升整體台股ETF受益人數突破640萬大關，其中有6檔今年來增加逾萬人，高股息ETF就佔了5檔，仍是最受投資人青睞的投資主題。

56檔台股ETF受益總人數自去年底突破600萬大關後，隨大盤多頭再起，人數仍持續向上攀升，根據Cmoney、集保結算所數據統計顯示，累計至上周五止(2024/2/16)已站上640萬人，較去年增加近33萬人，增幅約5.4%。

其中引領月配息風潮的復華台灣科技優息(00929)自今年1月將配息金額從先前的0.11元上調為0.13元，持續吸引市場資金投入，累計今年來受益人數增加近10萬人居冠，其次是群益台灣精選高息(00919)近9萬人、元大高股息(0056)5.1萬人、群益半導體收益(00927)約3萬人、國泰永續高股息(00878)1.8萬人、元大台灣高息低波(00713)1.1萬人。

市場法人分析，旗艦級的00878、00929將分2/27、2/29陸續除息，自從龍年開紅盤以來人氣不減，成交量多擠進全市場前十名，00929在上周五甚至以近15萬張拿下全市場第一，也是該ETF近一個月的最大量；00878近日單日成交量亦突破10萬大關，為去年11月底以來首見，也凸顯市場投資人參與月底除息的意願高。

展望後市，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，預估隨需求增溫，電子產業在農曆年後可望浮現庫存回補潮，加上又有熱門的AI應用業績題材加持，使電子類股後市並不看淡，建議可透過一籃子電子股布局的高股息ETF並採分批或定時定額方式，獲取相關收益機會。