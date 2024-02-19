外貿協會ITI國企班翻轉自我 照亮就業與未來 113年班重磅開放報考中

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當代年輕人面臨著就業寒冬的挑戰，經濟部國際貿易署與外貿協會合作主辦的ITI國際企業經營班（國企班）成為青年人實現就業目標，提增職場競爭力，開啟國際視野的重要跳板。外貿協會培訓中心將於2月28日、3月10日在台北南港展覽館一館舉辦113年國企班招生說明會，另於3月2日在新竹校園舉辦體驗營活動。對於有志於翻轉自我、探索全球職場機會的年輕人來說，這絕對是不容錯過的寶貴機會。

ITI表示，112年國企班學員就業率高達87%，一半成功進入科技產業，受華碩、微星、鴻海等知名企業青睞，進用國企班畢業生，更凸顯國企班培養符合產業需求之新型國際人才的成效。

「經歷不足」常是青年們求職絆腳石，國企班針對職場實務經驗和個人專業技能，提供一年期密集商務英或日語及商業實務特訓，並輔導求職技能。此外，在臺灣企業加快全球布局的時代，國企班特別加強學員的地緣政治敏銳度、AI數位行銷力、創新變通力等多項符合目前職場需求的核心能力，無疑為學員提供了更多的職業機會和選擇。

國企班更透過大型企業就職媒合會及結業後校友終身職缺代轉服務，實實在在地幫助畢業生踏入理想職場。從應屆畢業生到尋求轉職機會的在職人士，都能在國企班找到自己的位置。

ITI邀請您把握機會報名參加，一起翻轉自我、發展全球職涯！想了解更多報考、課程、培訓內容以及說明體驗活動資訊，即刻前往招生專頁（https://ibap2024.iti.org.tw）。