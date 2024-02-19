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去年H1空屋統計 屋齡5年以下占比最高

  • 中央社
圖／本報資料照片
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據內政部統計，112年上半年的全國低度使用住宅中，全國以屋齡「5年以下」比率19.86%最高，屋齡「超過50年」比率11.38%次之；從面積來看，以「20坪以下」比率18.02%最高。

為了解可供居住使用，但用電量偏低的住宅情形，內政部利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅，視為低度使用住宅，且為更快掌握資訊，從民國109年起每半年統計1次。

據內政部統計，112年上半年全國低度使用住宅中，不同屋齡區間的低度使用住宅比率，存在屋齡較新或較老的住宅，低度使用比率較高的現象，全國以屋齡「5年以下」比率19.86%最高，屋齡「超過50年」比率11.38%次之。

內政部指出，觀察6都的各屋齡組低度使用住宅比率，都是以屋齡「5年以下」比率最高，又以高雄市的27.53%較高。

內政部說明，6都以外縣市低度使用住宅比率，屋齡「超過50年」比率以金門縣25.70%最高，其他縣市都以屋齡「5年以下」比率最高，其中又以基隆市45.21%、金門縣的27.51%，較其他縣市高。

另外，內政部表示，112年上半年、111年下半年及111年上半年全國與各縣市房屋稅籍住宅類資料，不同總面積區間的低度使用住宅比率，全國以「20坪以下」比率最高，為18.02%。

內政部解釋，其中，比率大於20%的縣市，包括金門縣的39.19%、宜蘭縣的37.84%，以及台東縣的26.95%，6都中則以高雄市的20.63%最高。

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