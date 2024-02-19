10元有找！最便宜金融股 外資大買這2檔逾萬張

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【旺得富理財網 王順泉】台股開紅盤大漲後連日狹幅盤整，今天小漲28.55點，收18,635.80點，成交量3,674億元。外資賣超110.70億元，投信賣超1.34億元，自營商買超19.38億元，合計3大法人賣超92.66億元。

面板報價走高，外資回補雙虎，群創3.8萬張居買超第一，友達也敲進8千多張。

台股電子權值股回檔整理，資金轉進金融、傳產股，外資加碼2檔最便宜的金融股，新光金股價8.47元，買超1.4萬張、三商壽股價5.04元，買超1.24萬張。2檔都因資本適足率偏低，三商壽去年底已辦理現增，新光金近期也計畫將增資。

AI股拉回，AI PC概念股宏碁遭外資大砍3.46萬張，為賣超第一。AI相關概念股英業達、台積電、緯創同步入列賣超榜。

法人表示，美股上周五收黑，AI飆股美超微暴跌20%，台股AI相關概念股台積電、廣達、緯創、技嘉等順勢回檔整理，而金融、傳產則連2天轉強，支撐大盤在高檔震盪。今天上市個股上漲711家、下跌233家，比例達3：1，盤面仍屬偏多格局。本周三輝達將公布財報，由於市場高度寄予厚望，需留意萬一不如預期、或利多實現反而出現回檔，影響台股AI族群走勢以及指數變化。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)38,236張、新光金(2888)14,265張、欣興(3037)13,030張、三商壽(2867)12,493張、中信金(2891)11,615張、國產(2504)9,480張、友達(2409)8,619張、菱生(2369)8,454張、鴻海(2317)8,382張、中鋼(2002)7,807張。

外資今天賣超上市個股前10名為：宏碁(2353)34,622張、元大滬深300正2(00637L)14,647張、國泰永續高股息(00878)13,764張、英業達(2356)11,691張、復華富時不動產(00712)11,285張、台積電(2330)10,732張、聯電(2303)9,399張、中興電(1513)8,622張、寶成(9904)7,695張、緯創(3231)7,437張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。