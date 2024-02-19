想在網路賣年貨 須留意辦理稅籍登記規定

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隨著網路科技發達及後疫情時代消費習慣改變，許多交易模式已由實體店面走向網路銷售，農曆新年期間，透過網路銷售年貨情形熱絡，但財政部南區國稅局提醒，經營「無實體店面」的個人賣家，應留意辦理稅籍登記相關規定。

南區國稅局表示，個人以營利為目的，透過網路銷售貨物或勞務，且未經營實體店面，當月銷售額如已達營業稅起徵點（銷售貨物為8萬元、銷售勞務為4萬元），依營業稅法規定，應立即向國稅局辦理稅籍登記，並應於網路銷售頁面及相關交易應用軟體或程式之明顯位置清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」等營業資訊，以方便消費者辨識，提升交易資訊透明度。

舉例說明，王小姐113年1月分別透過A平台及B平台銷售年節除舊佈新商品，2平台各收款50,000元，當月銷售額合計100,000元，已達營業稅起徵點，最遲應於次月底（即113年2月底）前向國稅局辦理稅籍登記，繳納營業稅，並於其網路銷售頁面揭露「營業人名稱」及「統一編號」之營業資訊。

南區國稅局呼籲，個人網路賣家如依規定應辦理稅籍登記而尚未申辦者，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，請儘速主動補辦稅籍登記及補繳所漏稅額並加計利息，才可依稅捐稽徵法第48條之1規定免除相關處罰。

此外，每逢季節變換，許多店家會舉辦換季清倉特賣，如果特賣會在稅籍登記地以外地區舉辦，南區國稅局說明，依營業稅法規定，營業人總機構及其他固定營業場所，應在開始營業前，向主管稽徵機關辦理稅籍登記。但如果營業人在稅籍登記地以外地區舉辦臨時性特賣會，活動結束即不再於該處所營業，基於簡化稽徵及便民考量，毋需在該臨時特賣處所另外設立稅籍，但須依統一發票使用辦法第13條規定，由銷售人員攜帶統一發票，在銷貨時開立統一發票交付消費者。

該局提醒，營業人舉辦的特賣活動常以破盤價吸引人潮，刺激買氣，但營業人銷售的商品不論有無特價，對於應稅貨物或勞務定價，仍應依營業稅法第32條第2項規定，內含營業稅，並主動開立統一發票交付消費者及申報繳營業稅。