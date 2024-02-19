台東瑞源國中搶救招生 祭出最高5000元入學獎學金

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少子化浪潮席捲，不僅掀起大專院校生存戰，也延伸衝擊國高中職校，台東縣立瑞源國中今年度展開「搶救招生」大作戰，祭出最高5000元入學獎學金，鼓勵在地就學、維持區域文教功能，校長陳登財率先捐款2萬，盼拋磚引玉。

台東縣繼公東高工賣地求生後，位於鹿野鄉的台東縣立瑞源國中，受學區國小畢業生數少及越區就讀常態化雙重夾擊，招生數逐年遞減，敲響校務經營警鐘，統計去年度七年級3人、八年級8人、九年級12人，全校僅23名學生。

瑞源國中校長陳登財指出，越區就讀是長久以來的慣象，多數家長基於大校競爭力佳、資源多等因素，提前遷戶籍、跨學區就讀關山國中，不僅衝擊辦學經營，也造成在地文教功能日漸薄弱。

為鼓勵瑞源地區學子在地就學、活絡區域文教功能，瑞源國中特於今年度訂定「台東縣立瑞源國民中學獎勵入學獎學金辦法」，以學區畢業生、非學區畢業生及轉學生為對象，發放1000元至5000元不等獎學金；此外，校方也強化辦學體質，規畫小班制學輔班、連結社區資源、開辦多元社團等，提升教育競爭力。

「培養學生自信，開闊眼界，銜接高中端」，陳登財表示，入學獎學金為鼓勵性質，自力強才是辦學永續的關鍵。由於在校生多來自經濟弱勢家庭，學輔班不限人數，只要有需要即開班；另著重社區參與及戶外活動，促進全人發展。