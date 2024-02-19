配合台南燈會 清景麟建案接待中心猜名送大獎

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2024台灣燈會將從2月24日開始，預估將吸引千萬人次朝聖，清景麟集團委由毛森江建築師設計、興建的建案接待中心，因位於台南燈會高鐵燈區，19日宣佈配合台灣燈會，舉辦建案接待中心的命名活動，最大獎一台汽車，另有Gogoro機車和神祕加碼禮的摸彩，總獎金百萬元。

清景麟集團（原名清景麟建築團隊）董事長林聰麟，19日親自舉辦記者會表示，清景麟集團入主福裕實業之後，首次在台南高鐵特區推出大樓建案，由於他非常欣賞毛森江建築師的設計理念，該建案的公設、以及接待中心，都委由毛森江操刀。

林聰麟指出，毛森江建築師的每個作品，都有造獨樹一格的風貌，也都為其命名，清景麟集團首次與毛森江建築師合作，在雙方激盪想法下，設計接待中心的這棟神秘建築，也將有專屬名稱，未來更將由毛森江建築師參加國外競賽，角逐國際大獎。

他說，新建案和接待中心都位於台南燈會高鐵燈區，而2024台灣燈會將從2月24日開始至3月10日，因此，清景麟集團將呼應元宵燈會與台南建城400年城市建築獨有風景，舉辦「猜毛森江建築命名活動」，猜猜此一接待中心的名稱。

林聰麟表示，只要猜出接待中心的正確全名者，就有機會將大獎汽車開回家，猜中接得中心名稱字數的民眾，也有機會抽Gogoro機車和神祕加碼禮，獎項總價值超過上百萬元。

清景麟集團董事長林聰麟19日並在律師及媒體的見證之下，寫下正確的接待中心名稱案，交由律師封印、保管，以示公正，此次活動日期從2月24日到3月10日，活動結束之後，將在3月18日在建築物前，直播揭曉正確答案，並公佈是否出現金頭腦幸運兒。