ABB 預估至 2030 年，全球將有8,500萬個職位空缺　百達-KY：機器人商機爆發

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實踐理性策略公關顧問有限公司證期雙分析師 鍾澄吉表示，根據瑞典機器人自動化大廠 ABB 在近期發表的機器人發展報告中指出，ABB 預估至 2030 年，全球將有8,500萬個職位空缺，將藉由機器人發展以填補勞動力缺口，帶動全球服務性機器人市場規模逐年擴大，預計2024年將達200億美元水準。

受惠全球服務型機器人的正向發展趨勢，台系車用零組件、沖壓件大廠百達-KY將是這波全球服務機器人趨勢主要的受惠股之一。百達-KY公司機器人業務獲市場及法人肯定，在2018年收購 BionicXP Pte.Ltd，且在2000年改名為 Kabam Pte.Ltd，主要負責服務型機器人的產銷。具性價比的巡檢機器人，已在新加坡樟宜機場、商場及政府機構佈點；近期 Kabam 與美國代理商簽約，如此，北美銷量將占有一定的份額。

法人預期2024年百達-KY公司機器人營收將年增3~4倍，公司品牌、軟體開發、及製造強項已引起國際法人注意，預計今年底及2024年將釋股給外資創投。由於2025年機器人估值有機會再翻三倍，因此百達-KY目前也已規劃三年內，機器人事業部將獨立掛牌上市。

百達-KY公司2024年1月單月營收達1.42億，年成長率為11.80%。百達-KY新專案挹注汽車零組件動能，加上沖壓機台、機器人出貨明顯提升的挹注，毛利率也因產品組合優化提升，預估今年及明年的每股純益分別為2.39元、4.23元，百達-KY公司股權結構上董事長家族持股過半，顯示對公司相當有信心，二代對未來發展策略擘劃明確，在中長期營運成長強勁下，可長期關注！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。