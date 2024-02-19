外資轉賣超110億元 資金轉進低價族群

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【時報資訊 李慧蘭】外資轉賣超110億元，集中市場小強大弱，險守18,600關。台股上周喜迎金龍，在三大法人大舉買超683.70億元助拳下，兩個交易日即大漲511.18點、漲幅達2.82%。惟今早電子多頭疲態顯露，在權王台積電(2330)及緯創(3231)、宏碁(2353)、技嘉(2376)、英業達(2356)等AI指標股盡墨，並領跌半導體、電腦設備等主要電子族群下，盤初指數頻頻回測18600關，盤面資金轉進低價族群避風；所幸重電、綠能走強，加上金鋼航汽等主要傳產主力亦攜手攻高，拉抬指數11:00過後正式翻紅，最高來到18,663.74點。

尾盤賣單加重調節技嘉、智原(3035)、華城(1519)、奇鋐(3017)等，拉抬欣興(3037)、聯詠(3034)等，終場集中市場收18,635.80點，漲28.55點，總成交值續減至3,674.82億元。

觀察今日集中市場共有23檔個股收在漲停板，但僅有鼎基(6585)、光聖(6442)2檔為百元以上高價股，其餘瑞軒(2489)、中釉(1809)、集盛(1455)、鴻華先進-創(2258)、永崴投控(3712)、冠軍(1806)、弘憶股(3312)、揚智(3041)、上曜(1316)等股價多落於50元以內，資金明顯往低價族群靠攏。若以成交量觀察，則有群創(3481)、菱生(2369)、華泰(2329)3檔逾10萬大張。

籌碼面，今日外資終止連2買、轉賣超110.7011億元，投信賣超1.3425億元，自營商買超19.3801億元，三大法人賣超92.66億元；回顧上周，外資買超599.91億元，投信賣超33.6億元，自營商買超117.39億元，三大法人買超683.70億元；累計2月至16日止，外資買超909.73億元，投信賣超65.65億元，自營商買超77.69億元，三大法人買超921.77億元；加計今日，外資2月來買超799.04億元，今年來買超782.29億元。

技術面，5日RSI為84.29、10日RSI為77.14，9日K值為85.79、9日D值為82.36，20日乖離率為4.08。

盤面上，AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦執行長表示晶片陷入短缺，衝擊其股價16日重挫近2成，台廠概念股麗臺(2465)一開盤即跳空跌停、下殺102.5元，惟承接買盤趁勢湧入，股價一路向上反攻，盤中更帶量直逼漲停，終場收123.5元、漲幅8.81%，成交量放大至近7800張，讓投資人心情大洗三溫暖，惟宏碁仍收低2.57%、廣達跌2.82%、神達(3706)跌3.18%。

另，蘋果推出折疊手機傳聞多年，但外媒報導測試中的折疊手機螢幕未通過測試，使得蘋果折疊機難產，今日富世達(6805)、新日興(3376)雙雙重挫跌停，分別收在650元、161元，而兆利(3548)也大跌8.56%、收235元。

惟綠電族群受惠台電強韌電網計畫，重電四雄在手訂單均逾百億元，士電(1503)多頭今日繼續強力送電，股價大漲8%、為148.5元，帶動上銀(2049)跟漲5.19%、全球傳動(4540)漲5.46%，中興電、亞力亦攜手收高；但華城(1519)盤初衝上天價530元後賣壓出籠，終場收低在502元。

法人指出，台股N型多頭修正格局成形，籌碼面結構也未見敗象，有助延續本波攻堅走勢，研判短線並無失速反轉疑慮，高點暫無須預設立場，但由於指數大漲後位階已超越美股那指、費指，預估台股出現連續噴出大漲可能性較低，操作不宜躁進，逢回承接績優股為宜。另，法人表示，伺服器、矽智財IP、散熱、PCB等AI概念股上周五明顯回檔，應觀察強勢股在震盪後能否迅速止跌再攻，將是AI概念股短多能否延續的關鍵。