林大鈞稱車禍沒匯款 越竹航空代理嗆：拖帳花招多

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年代旅遊富國島春節丟包案持續延燒，越竹航空台灣區總代理慶澤旅行社董事長張志嘉今（19）日召開記者會，指控年代旅遊負責人林大鈞百般拖延付款，林大鈞還說發生車禍拖延到公司還現金，最後只拿20萬元現金到公司，陷入林大鈞一步步拖帳行為。

張志嘉下午出面受訪表示，林大鈞承諾2月15日要付包機款項，到今天為止沒匯半毛錢，也沒有主動說明要如何解決，林大鈞在中國信託有質押給星宇航空公司的本票750萬元，所以今天對年代旅遊聲請假扣押。他今天透過Line聯繫上林大鈞告知將要聲請假扣押，林大鈞回覆「大哥，請多多幫忙，或約時間討論」訊息。

張志嘉也還原與林大鈞交涉過程中，張志嘉表示，林說詞百般不同，始終沒辦法答應何時支付款項，業界大概都知道林拖款方式層出不窮，「每家都知道他錢不好收」。遲未收到款項，2月7日他告訴林大鈞，若未給付款項，恐怕沒辦法派遣飛機，林當天表示下午3點半會把錢匯進去，「叫我不要擔心」，到了下午3點35分又說來不及匯款。

張志嘉說，2月8日，林大鈞說要提現金來公司，公司會計在公司等他，每小時拖來拖去，「中間說他出車禍」，晚上6時55分到公司來，卻只有拿現金20萬元，差距非常大。顧慮未讓旅客按原訂行程出發，可能會讓旅客很失落；基於顧慮消費者權益，把旅客保障為第一順序，因為這樣才讓飛機按時間出發，但也一步步陷入林大鈞拖帳行為。

張志嘉表示，2月13日下午1時，林大鈞現身在越竹航空會議室，出席者包括觀光署、旅行業品質保障協會等，在各單位人員見證下，林大鈞立下字據，聲稱年代旅遊公司戶頭有足夠資金支付包機款，只是因為「過年錢沒辦法提出來」，又承諾2月15日支付款項。

張志嘉指出，昨天他與林大鈞訊息聯絡，林要他等一下，但都沒回覆；今天早上自己再打給林也沒回，「我說我要假扣押，已讀未回」，表示就等到2點記者會前的下午1點。

張志嘉說，林在下午1點05分傳訊息，喊話「大哥，請多幫幫忙」，後來回撥，林希望能在媒體上幫忙說好話。他無奈說，自己也不知道該怎麼說，只是告訴林大鈞，要解決問題，不要不理不睬，都願意協商。