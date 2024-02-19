《金融股》台中銀攜手永青營造 支持高雄亞灣智慧公宅

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【時報記者林資傑台北報導】台中銀(2812)統籌主辦永青營造「前鎮亞灣智慧公宅（第一期）新建統包工程」聯合授信案，在高雄銀、台新銀及板信銀3間金融機構支持下順利完成募集，雙方17日完成簽約，顯見銀行團對永青營造未來營運與發展深具信心及肯定。

高雄市政府為落實居住正義，積極推動只租不售的社會住宅，其中「前鎮亞灣智慧公宅」第一期新建統包工程於2022年9月公開招標，由永青營造、雄菱工程及石昭永建築師事務所共同以31.58億元成功得標。

永青營造為甲級營造廠業者，專營土木建築、水土保持等工程，以興建奇美廠房入行，兼具鋼構產製及工程營繕等雙重能力，素有南部廠辦大王之稱，並憑藉經營團隊豐富經驗，參與多項國內重大建設工程，工程實績備受業界肯定。

永清營造參與的國內重大建設工程，包括中研院南部研究大樓興建工程、南亞科停一立體停車場土建工程及鋼構工程、水頭港大型旅客服務中心新建工程、鵬鼎科技廠房新建工程、台勝高麥寮二廠營建統包工程、桃園機場西側汙水處理廠暨管道管線新建工程等。

「前鎮亞灣智慧公宅」第一期新建統包工程案為高市府與中央住都中心合作興建的智慧公宅，基地面積約2710坪，規畫興建3棟地下2層、地上13～15層樓住宅，設置一房型468戶、二房型144戶及三房型12戶，總戶數共624戶，預計於2027年完工。

「前鎮亞灣智慧公宅」第一期完工後，預期將滿足單身青年、獨居老人及新婚家庭的居住需求，進一步提高當地居住品質，優化社區環境，有助吸引更多人口遷入當地，間接推動其他相關產業的發展，形成正向就業和經濟循環。

台中銀視企業社會責任為重要使命，積極參與ESG相關產業及公共建設融資專案，此次主辦永青營造聯合授信案，展現對ESG原則承諾及全力支持居住正義政策。未來將持續協助企業共同建設更完善的社會環境，創造公部門、金融業、開發者與社會大眾四方共好局面。