培育大專ESG領導人才 商研院辦認證課程

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商研院(CDRI)繼112年11月16日及113年1月18日攜手宇柏資訊、ESG永續發展協會與34所大專校院簽署大專合作備忘錄後，為落實本合作「促進台灣大專校院ESG領域課程及認證」培訓大專校院學生成為企業所需永續發展人才，將於4月13日與4月14日舉辦為期2天的【ESG永續助理管理師專業師資研習營】，研習結合現場實體及線上直播同步教學，課程涵蓋ESG永續發展與管理實務，重點包含：ESG總體概述、理論基礎、環境氣候變化和碳排管理，資源管理等、規劃完整課程內容並提供豐富的認證教材、教學PPT、研習重點總複習，經由2天12小時的課程學習，協助教師取得商研院(CDRI)頒發的ESG永續助理管理師認證及研習證明、教學證明。

期盼藉由本次研習可以讓教師確切掌握ESG的核心內涵，了解不同行業的ESG盲區與國際的最佳實踐經驗，有助教師們能培養莘莘學子踏出校門即能學以致用，直接參與各行各業ESG永續發展行列。

研習課程亦歡迎大專校院不限系所在校包班上課。研習活動諮詢窗口:『ESG永續助理管理師』證照總代辦或洽：宇柏資訊股份有限公司/董小姐(Nancie)、鄧小姐(Annie)。服務專線：02-2523-1213分機115~116 (AM 8:30~PM 18:00)。E-mail：[email protected] / [email protected]亦可加入宇柏_學校教育事業部官方LINE：@919uijyu 洽詢。