富邦日本2檔正向ETF雙創高 反1獨垂淚刷新低

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金龍年日圓跌破150，新台幣來到30年最甜價位，不只換匯嘗甜頭，今年以來日股漲逾15％，可說是亞洲最強、更勝美股，因而推升富邦日本（00645）及富邦日本正2（00640L）兩檔與日股連動的正向ETF，股價同寫上市來新高，而富邦日本反1（00641R）則創新低。

富邦日本及富邦日本正2兩檔與日股連動的ETF，今（19）日股價各收36.11元及52.6元，水 上漲0.14％及0.29％，收盤同步改寫上市來新高，而富邦日本反1則創新低，收6.82元跌0.44％。

富邦日本ETF經理人謝恩雅指出，在日圓貶值助燃下，日股已走出失落30年，漲升至34年來新高，距離過去日本經濟泡沫前繁榮盛況已不遠，建議投資人不妨以日本ETF進行日股布局，如富邦日本ETF，尤其該ETF採匯率避險，可降低匯率波動風險。

2023年日股漲幅近三成，是全球股市表現最佳，今年更是延續漲勢，相比陸股欲振乏力，逃離中國的投資者則持續進軍日本，幫助日股走出失落30年、升至34年來新高，目前兩地市值不斷拉近，日本或有望今年重新奪回全球第二大股市地位，以個別證交所來看，東京證交所已在今年初擠下上海證交所，重回亞洲第一。

謝恩雅表示，美股近期除了受降息預期拉抬外，大型科技股穩定財報表現更是主因，接連推升股市創高，接連帶動日本晶片相關股票翻騰，穩定投資人信心，吸引外資持續流入日本股市，今年以來5周內超過4,000億日圓資金流入日股ETF，成為日股上揚主要動能，指數表現創下34年以來新高。

除了美股帶領外，日本貨幣政策動態也是市場關注焦點，稍早日本央行副總裁內田真一發表言論表示，即便未來不確定性仍高，惟2％通膨目標實現機率逐漸升高，未來日本即便解除負利率，仍將維持寬鬆的金融環境，此言論一出成為日股創紀錄表現一大靠山。

謝恩雅進一步指出，本次日股上漲由日圓貶值所帶動，若無匯率避險會使報酬大幅縮水。以日本東証TOPIX指數為例，觀察2020年6月以來走勢，若採匯率避險，指數走勢表現明顯優於無匯率避險。

此外，巴菲特與外資在進行日股投資時，都會採用匯率避險策略。一般若採複委託方式投資日股，並無匯率避險機制，甚至投資當地ETF也無匯率避險，對於用新台幣購買日本基金的投資人，建議要挑選具有匯率避險的日股基金，較不易受到匯率所影響。