市場無題材外資先休兵 新台幣貶2.5分、回測31.4元

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市場缺乏新題材帶動，外資索性先休兵，新台幣兌美元19日先升後貶，進口商積極買匯下，午後貶勢擴大，盤末一度跌破31.4元價位，終場收31.395元、貶2.5分，市場陷入觀望氛圍，總成交量僅11.88億美元；短線匯市靜待外資匯入，預料先在31.28～31.45元區間內橫向整理。

匯銀主管表示，19日外資開盤後偏匯入，帶動新台幣網31.3元方向邁進，但半小時後豬羊變色，外資轉向偏匯出，加上全日進口商美元買盤續航力十足，新台幣一路回測31.4元價位，終場收在31.395元，匯價已連二個交易日收黑。

近期台股創高後高檔震盪，外資進出動能跟著縮手。匯銀主管表示，近期外資仍是偏向匯出，只要反映兩大因素，其一是美元指數仍強勢，加上降息預期延後，外資熱錢逐步流出，其二是目前AI題材反應告段落，美國AI類股也漲多修正，「後續要炒什麼題材，市場還在看」，外資有點休兵跡象，先轉入雙向有買有賣為主。

外匯交易員認為，以目前趨勢來看，少了外資銀彈助陣，新台幣第一季仍是區間走勢，但市場上缺乏新題材，美元指數要走強也不易，全球匯市主要以盤整為主，而新台幣基本上也是跟著美元指數盤整。

交易員表示，新台幣要出現升值行情，最快要等第二季美國是否降息，屆時新興市場製造業恢復力道將更加釋放，後續新台幣才有升值機會，預計上半年都會在31元上方盤整。

根據央行統計，美元指數小跌0.2％，非美幣別區間震盪，主要亞幣各有題材帶動，日本官員上週對日圓過度貶值發出警告後，日圓出現反彈、升值0.17％最強，其次為星幣升0.08％、韓元升0.01％、人民幣貶0.06％、新台幣貶0.1％最弱。

對於日圓升值，交易員強調，後續關鍵是3月的薪資談判結果，目前日圓短暫看起來偏弱，但要大幅走貶機率也不高，3月若工資調幅大於市場預期，此題材將驅動日圓走強，往145方向測試，但由於日本貨幣政策仍寬鬆，預計日圓升值只是「一波流」，短強後將再度回到震盪緩貶格局。