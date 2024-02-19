《國際政治》俄羅斯戰事重大斬獲 拿下阿夫迪夫卡市

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯軍方在周一聲稱，已經完全控制了烏克蘭阿夫迪夫卡(Avdiivka)市的一座大型蘇聯時代焦炭工廠，該市也遭到摧毀，此為近九個月以來俄方取得的最大軍事勝利。

阿夫迪夫卡的淪陷，是俄羅斯自2023年5月佔領巴赫姆特(Bakhmut)市以來取得的最大收穫，距總統普丁下令入侵烏克蘭和引發全面戰爭，已經歷經了兩年。

俄羅斯國防部說，在1000公里的前線中，在一場致命的城市戰鬥後，軍隊往前推進9公里。

烏克蘭表示，在經過數月的激烈戰鬥後，該國士兵已經撤離，以免軍隊被完全包圍。普丁稱讚阿夫迪夫卡的陷落是一次重要的勝利，並向俄羅斯軍隊表示祝賀。

俄國國防部說，中央集結的部隊採取攻勢，並完全控制了阿夫迪夫卡的焦炭工廠」，國防部附帶的影片顯示，該工廠似乎發生了一系列爆炸。

俄羅斯國家電視台的畫面顯示，烏克蘭國旗在阿夫迪夫卡被降下，焦炭場升起俄羅斯國旗。

阿夫迪夫卡經歷了十年的衝突，該城市對俄羅斯具有特殊的象徵意義，因為它在2014年被俄羅斯支持的分離主義分子短暫佔領，他們佔領了烏克蘭東部的大片地區，但隨後又被修建了大量防禦工事的烏克蘭軍隊收復。

阿夫迪夫卡位於頓巴斯(Donbas)工業地區，並且距離俄羅斯佔領的頓內茨克市(Donetsk)為北方15公里遠。該蘇聯時期的焦煤工廠曾經為歐洲最大工廠。

烏克蘭武裝部隊總司令上將Oleksandr Syrskyi表示，他的部隊已撤到城外更安全的地方，「以避免遭到包圍，並保護軍人的生命和健康」。