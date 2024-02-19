《金融》新興亞股上周台股最吸金 印度遭提款最悲情

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【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會（Fed）通膨之戰尚未結束，一系列好壞參半的數據促使投資人不斷重新評估經濟和聯準會政策走向，持續左右近期市場氛圍。觀察新興亞股上周普遍走揚，其中台股上漲2.8%最多，其次是印尼漲1.4%、印度漲1.2%；另從資金流向來看，外資上周買超台股18.8億美元，再者是南韓的11.2億美元，反觀印度、泰國、越南則是賣超，尤以印度遭賣超1.2億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超68.8億美元，接著是台股的45.1億美元、印尼的12.8億美元；賣超則以印度的38.0億元最多，次為泰國賣超8.7億美元。2024年以來，亞股表現以越南漲7.54%最強，其次是菲律賓6.37%、台股3.88%，但泰國下跌2.09%最弱。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，受惠AI等新興科技應用，出口轉正為綠燈下，台灣2023年12月景氣對策信號連兩個月亮出黃藍燈，其中領先指標則連3個月上升，同時指標也穩健續升，顯示國內景氣可望持續復甦；而台灣1月出口創歷年同月次高，年增率18.1%，為連3個月正成長，代表整體景氣復甦向上態勢確立。

綜觀來看，張圭慧認為，台股具三大多頭訊號，包括庫存調整進入銷貨熱絡期、終端需求可望由AI等新興應用動能引領持續強勁，整體走勢偏多看待，半導體是科技發展的重要基石，也是市場長期趨勢題材，相關ETF未來熱鬧可期，投資人可趁勢分批布局，以跟上產業成長契機。