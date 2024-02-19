台中餐飲連鎖集團祭轉職3萬大紅包 盼吸引新血加入

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

農曆年後轉職潮大量湧現！知名人力銀行網站年後開工履歷開啟數超過160萬筆、衝上歷年新高，根據調查顯示，高達95％的上班族在龍年有「想換工作」的念頭，創15年來新高！而職缺高達14萬個的餐飲旅宿業，紛紛趁著年後轉職潮湧現招攬新血；其中，新天地（8940）餐飲集團旗下的「樂葵法式鐵板燒」新品牌就祭出「龍年轉職加發3萬大紅包」，期盼吸引新血加入，解決因長期缺工所造成的營業額下降。

樂葵法式鐵板燒副總經理林國威表示，疫後餐飲業復甦力道強勁，各大餐飲集團紛紛加速展店大舉徵才，但缺工問題卻愈演愈烈，造成業者有客人不敢接、縮短營業時間、延後開店進度，甚至還出現因缺人而結束營業的現象，缺工問題已成為餐飲業最大的發展危機！

以農曆年前插旗台北微風南山的「樂葵法式鐵板燒」為例，遇上大缺工潮，人力招募嚴重不足，開幕時僅報到約八分之一人力，除緊急調派台中店人力支援應急外，原本60席的座位僅能開出半數，造成營收目標短少近半！

林國威表示，這次不惜加發3萬元大紅包搶人，期盼一次補足所有缺額，讓營運早日進入正常軌道。目前樂葵法式鐵板燒全台共有3家店，今年規劃在北部與南部持續展店，未來展店，將把人力招募及儲備時程從3個月拉長到半年，避免再度發生開店卻無人上班的窘境。

林國威說，即日起至2024年3月31日，凡至樂葵官方Line＠留言「面試」，並通過面試，且於2024年3月31日前錄取報到者，「新年3萬元轉職津貼」於扣除所得稅及二代補充健保費後，隨4月份薪資一併發放。不過，林國威強調，在領取「新年3萬元轉職津貼」後需任職滿6個月，若任職未滿6個月離職，將依比例於薪資中扣除。

面對愈來愈稀缺的餐飲人力資源，除了提供立即誘因廣收人力，該如何留人才是關鍵。林國威認為：「優質工作環境、完整的教育訓練、有感的獎金制度與順暢的升遷管道，須多管齊下才能留住人才，避免被同業挖角」，尤其是獎金制度與升遷管道最為重要。

以樂葵法式鐵板燒來說，每季提撥淨利20％作為該店獎金，其中6％作為該店訓練津貼、考察、交誼活動支出，14％則依職級比例分配給該店所有正職員工，門店獎金一年累積下來等於多了1至1.5個月薪水，是維持人力低流動率的主要因素。

此外，林國威說，順暢的升遷管道更是留才的重中之重，一個正在起飛的餐飲品牌每隔半年到一年就多開一家店，也就意味著會多出新的幹部職缺，平時表現優異的員工就有機會晉升，讓新進人員相信，留下來就會有希望，因此樂葵去年正職員工的留任率高達95％。