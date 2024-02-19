《汽車股》和泰車、中華銷售市占續旺 今年營收拚穩健

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【時報記者葉時安台北報導】整車族群股價有戲，受到元月營收亮眼，包括和泰車(2207)、汎德永業(2247)、三陽工業(2206)等單月營收均衝上歷史單月新高紀錄，中華(2204)也登上六年新高紀錄。展望今年汽車市場銷量可望樂觀維持高檔，帶動車廠營收、獲利續揚動能。法人看好和泰車在手訂單旺盛、中華挾MG銷量亮眼，銷售、市占率目標雙雙持續攀升，將中華投資建議維持Buy、目標價130元，將和泰車投資建議由Trading Buy調升至Buy，目標價給予775元。

中華今年1月營收47.61億元，月增43.08%、年增65.86%，登上6年來單月新高紀錄，營收表現優於預期，主因為農曆春節前的提前交車潮，而因前期營收基期墊高，且受春節假期影響，預估中華2月營收明顯較弱。不過今年新車銷量不看淡，可望維持去年需求水準，其中中華的MG品牌持續推出全新車款，帶動整體營收，不過MG對毛利率相對拉低。

台灣車市去年總銷售量由2022年的42.97萬輛提升至47.70萬輛，年增11.00%。和泰車旗下三品牌中，TOYOTA銷售量達12.9萬輛，市占率27.1%；LEXUS銷售量達3萬輛，占豪華車市占率26.8%；HINO銷售量達7245輛，在商用車市占率達到36.4%，和泰車合計銷售量16.62萬輛，市占率34.9%。

HINO、TOYOTA商用車於2023年3.49噸(含)以上市場登錄7245台，市占率36.4%，贏得商用車總市場銷售冠軍三連霸，TOYOTA Hiace及Granvia車系表現亦相當亮眼，登錄1740台，銷售再創新高。和泰車也主辦HINO、TOYOTA商用車巡迴展活動，於3月12日開跑，分別於台北、桃園、高雄、台南、台中、宜蘭、花蓮共7場次巡迴展出各種最新車款，本次展示配備HINO六期安規的各系列車型，以及功能多樣化的TOYOTA特裝車。

展望今年車市，正面因素包含政府持續推動汰舊換新政策，內需消費市場穩定成長，各車廠生產供應回穩；負面因素則有全球地緣政治風險，各國央行貨幣政策走向未明，且受疫情影響的缺車訂單已消化。和泰車預估2024年台灣新車市場規模可超過45萬輛，雖然小幅下降，但和泰車集團旗下目標銷量量達17萬輛，可望再衝新高水準，市占率37.8%，其中TOYOTA為13.65萬輛、LEXUS為2.65萬輛、HINO為7000輛。和泰車2024年持續推出多款新車，包含LEXUS全新跨界休旅LBX、動力升級的全新UX 300h，TOYOTA旗下的CAMRY大改款、GR Yaris小改款，商用車則將導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士。

法人預估，和泰車去年無防疫險理賠損失影響，加上車輛銷售數量強勁，去年度EPS可望轉盈衝破4個股本；而和泰車今年營運也可望持續維持高檔表現，今年營收、獲利預估小幅成長。

交通行動服務(Mobility as a Service, MaaS)領域，和泰車集團旗下和泰移動yoxi車隊將推出派遣系統2.0，增加「無縫接單」及「順風車」等新功能，建立高效率派遣機制，並與全球叫車平台Uber攜手合作，率先成為全台第一個可以透過yoxi或Uber平台派遣計程車司機的車隊。

裕隆(2201)集團移動服務事業群旗下格上租車邁向40周年，以永續全域移動為目標，開創MaaS事業布局，同時在累積190萬公里公益里程基礎下，持續擴大愛的里程，也宣布將開展永續全域移動，以數位及資訊科技創新不同的移動服務體驗，追求永續低碳化、社會關懷的企業永續與環境共榮發展為目標。