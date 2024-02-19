日本百元店「大創」創辦人矢野博丈過世 享壽80歲

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【中時新聞網 江飛宇】結合精美櫃位與廉價商品的日本「大創百貨」的創辦人矢野博丈，在2月12日因心臟衰竭去世，享壽80歲。

NHK報導，1972 年，矢野先生批進一些日用品與雜貨，當時沒有店面，是貨卡小車在城市的街坊裡售賣，所有物品一律定價100元，這是大創百貨的開端。

他的生意相當好，1987年開設首家實體店面，名為「大創」(DAISO)，明亮寬敞的風格，使得廉價小物也顯得頗有質感，吸引年輕人前去消費。到了2001年，在台灣開設了第一家海外商店，並持續擴大國內外連鎖店的規模，如今已擁有5,000家分店。

2018年，為了重振管理階層，矢野宏武辭去了董事長職務，以特邀客座教授的身分，到廣島大學和他的母校中央大學進行講座課程，也接受企業高管的研討課程會上發表演講。

矢野生前表示，他的創業絕非一帆風順，早年曾和妻子一同經營海產事業，卻完全失敗，負債700萬日元。之後放下身段，成為「紙類回收員」，才賺得東山再起的本錢。

當大創售賣100元優質小物時，正逢日本在1990年代泡沫經濟大危機，國民的生活品質和經濟能力直線下降。在大量商家相繼倒閉的情況下，瞄準國民消費能力下降的矢野博丈堅持以100日元出售有品質的商品，打響DAISO的口碑，並迅速發展，而有今日的地位。