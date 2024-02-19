財部修正豪宅標準 出售舊制房屋這樣報稅最省

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財政部「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」下修豪宅定義，引發「加稅」爭議，對此，會計師表示，如果是採核實課稅的舊制房屋交易，不會受影響，本次衝擊的主要是提不出交易成本、且採設算課稅的高價宅。

財政部也指出，本次修正規定主要是為了落實健全房市政策目標及維護租稅公平，主要是政府2012年即推動實價登錄制度，但針對舊制房屋（2014年之前取得者），很多人為節稅，仍採用設算課稅，對依規納稅者並不公平。

舉例來說，A先生於2013年12月以2,000萬元在新北購入房子，之後2023年10月以3,000萬元出售，出售時房屋現值400萬元、土地現值600萬元。

如果A先生採核實課稅，則價差1,000萬元中，由於土地增值部分不必繳稅，計算房地現值比例（即房屋現值占房地總現值的比重）4成後，400萬元應納入所得稅申報，如依2024年課稅級距將落在30％到40％的等級。

也就是A先生賣屋賺的1,000萬元，換算約要支付120萬元到160萬元稅金。

但A先生若主張已不記得當初取得房子的成本，使用設算課稅，在財政部調整豪宅標準前，A先生售房利益是採房屋評定現值、依各縣市設算百分比（新北為41％）計算，即164萬元，綜所稅級距可能落在20％至30％區間。

在此情形下，A先生出售房屋賺了1,000萬元，支付的稅金僅約32.8萬元至49.2萬元。

如果再與目前多數人適用的房地合一新制比較，即A先生的房子是在2016年之後取得、2023年賣出，且不適用自住、重購等優惠，則A先生在房地合一稅下要支付的稅金是174萬元。

從相關範例可看出，不論是舊制房屋或是新制房屋，如果在核實課稅的原則下，稅金差異其實並不大；但舊制房屋若採預設課稅，繳納的稅金可能大幅減少7成到7成5，因此很多舊制屋主都會選擇預設課稅。

官員表示，屋主交易高價房屋後為節稅而採取預設課稅，對一般民眾並不公平，因此決定下修舊制高價宅標準，台北市調降至6,000萬元，新北4,000萬元，桃園、台中、台南、高雄和新竹3,000萬元，其他地區2,000萬元。

以前述A先生的例子，在財政部調整後屬於高價宅，使用設算課稅時，改以實際房地總成交金額（3,000萬元），按出售時房屋、土地評定現值比例（4成）計算歸屬房屋收入為1,200萬元，再以純益率17％計算出售所得為204萬元。

會計業者表示，A先生申報個人綜所稅若加入204萬元售屋所得，稅率可能介於20％至40％，即A先生賣屋支出的稅金約40.8萬元至81.6萬元，相較核實課稅還是省很大，但至少比一般宅依現值計稅增加近倍的稅金。

資誠聯合會計事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓則提醒，台灣2016年起實施房地合一稅新制，個人交易105年以後取得的房屋土地屬新制課稅範圍，應以房地實際成交價格計算房地交易所得，按差別稅率課稅。